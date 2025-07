Calcio, T. Coriano: ecco Bellavista, mirino su Accursi per l'attacco

Zannoni resta al Pietracuta. Sampierana: arriva il trequartista Carlini ex San Marino. Massa Lombarda: Succi per la difesa. Roncofreddo: bomber Collini

Come preannunciato da Altarimini.it, il Tropical Coriano annuncia l’arrivo del difensore classe 2005 Michele Bellavista.Difensore fisico, dinamico ed affidabile, presenta caratteristiche che lo rendono adatto sia a una linea difensiva a quattro che al ruolo di braccetto in una difesa a tre, grazie alla sua predisposizione alla duttilità tattica e all’attitudine al lavoro di reparto.

Il nuovo acquisto biancorossoblu proviene dall’FCF Forlì (Eccellenza, girone B), società in cui ha svolto tutta la trafila sin dal settore giovanile. Nonostante la giovane età, ha già maturato diverse esperienze nei campionati di Eccellenza, categoria in cui è di scena da quattro stagioni.

Il nome caldo per l’attacco è Diego Accursi, classe 2003, settore giovanile del Rimini, apparizioni in serie C, mezza stagione all’Adriese in serie D (12 presenze e sei gol). La forte mezzala Samuele Zannoni, nazionale sammarinese, che aveva richieste in serie D e in particolare dal Tropical Coriano, ha deciso di rimanere al Pietracuta tra le braccia di Sandro Conti, il suo ‘padre calcistico’ assieme ad Andrea Contadini.

Luca Leonardi, proveniente dalla Correggese, classe 1995, attaccante, è un giocatore del Sasso Marconi Calcio. Cresciuto nell'Arcetana , ha poi vestito le maglie di Fiorano, Cittadella, Castelfranco, Bagnolese, Corticella e Correggese, collezionando 87 presenze in Serie D e realizzando 20 gol e 9 assist. Attaccante fisico, tecnico e dinamico, ha caratteristiche di grande duttilità ed è impiegabile da prima e seconda punta nonchè da trequartista.

ECCELLENZA

Alessandro Carlini, classe 2003, ex Primavera 1 del Cesena è il rinforzo per la Sampierana. Si tratta di un talentuoso trequartista mancino nativo di San Mauro Pascoli, nelle due ultime stagioni al San Marino in D: nell’ultima si è infortunato al ginocchio giocando le ultime partite con la Juniores.

Al Medicina approda il portiere Giuseppe Marco Aversa,classe 2002, cresciuto tra i settori giovanili di Alfonsine e Ravenna. La prima esperienza nel calcio dei grandi arriva nell’estate del 2021 ed è con la maglia del Castenaso. Indossa la maglia del club emiliano per ben cinque stagioni, fino a quella passata, nel campionato di Eccellenza.

Il Massa Lombarda tessera il difensore centrale 1997Fabio Succi, già alla Savignanese, Alfonsine, Russi e Sanpaimola e Nereto.

Il Mezzolara ingaggia il portiere classe 1996 Matteo Ciprianidella Correggese, 1,87, un passato in Toscana tra Viareggio, Aglianese, Sangiovannese e Poggibonsi. Liberato, invece, il centrocampista Nicholas Santoni.

PROMOZIONE

Il Roncofreddo rinforza l’attacco con bomber Pietro Collini, ex Novafeltria e Bakia, nelle ultime quattro stagioni sempre in doppia cifra. Arriva inoltre via Cervia il centrocampista classe Oulid Khayat, un giocatore forte fisicamente. Preso Nicolò Zanni, classe 2006, terzino mancino scuola Cesena, lo scorso anno per metà stagione a Cervia e l’altra metà al Football Cava Ronco. Riconfermati: Simone e Stefano Brigliadori, Ibrahim Toure, Andrea Brighi, Roberto Guiducci, Enrico Barducci, Denis Fellini.

Il Reno conferma il difensore guineaiano Ibrahima Diallo, classe1998.

Lo Sparta per rinforzare il reparto difensivo inserisce in rosa due volti nuovi,Riccardo Marzocchi e Hasaan Shadi Emad. Marzocchi, terzino classe 2002, è reduce da un biennio a Forlimpopoli in Promozione. In passato ha vestito le casacche di Massa Lombarda e Cava Ronco. E’ un terzino anche Hasaan, classe 2004, che nella passata stagione militava tra le file del Consandolo nel campionato di Promozione.

Torna in rossoblu Michele Genuario, attaccante classe 1995, reduce dall’esperienza a Fontanelice conclusasi con 11 gol nella scorsa stagione. Per lui si tratta di un ritorno: nella stagione 2018-2019 aveva già lasciato il segno a Castel Bolognese con 12 reti e una storica semifinale playoff raggiunta grazie al miglior piazzamento di sempre in Promozione (quarto posto). In mezzo le esperienze a Massa Lombarda e Osteria Grande.

Insieme a lui, arriva anche Marco Massueme, attaccante classe 2005, dopo un triennio tra Promozione e Eccellenza a Massa Lombarda.

La Savignanese- come anticipato - tessera Riccardo Tisselli, classe 1997. Romagna Centro (serie D), Ronco Edelweiss (Promozione), Diegaro (Eccellenza), LTre Penne (campionato sammarinese) e Cervia United (Promozione) alcune delle tappe della sua carriera.

Riccardo Tisselli (Savignanese)

PRIMA E SECONDA

Il Sant’Ermete abbraccia l’attaccante Filippo Capriotti, classe1992, ex Spontricciolo, Faetano e da ultimo Mondaino. Ritorna dopo l’esperienza al Pennarossa il portiere Mirco Bannini.

Il centrocampistaLorenzo Canini, dopo la lunga carriera al Bellariva, approda la Cattolica in Seconda categoria. Gli altri acquisti del Cattolicasono: VICO MATTIA 2005 Portiere dal MISANO; VICO NICOLO' 2005 Difensore dal MONDAINO; GONI FRANCESCO 1989 Attaccante dalla FOLGORE S.MARINO; CIARONI ALESSANDRO 2003 Attaccante dal SAN BARTOLO; FABBRI LORENZO 2004 Attaccante dal SAN BARTOLO; UBALDI MATTEO 2000 Difensore dal SAN CLEMENTE; PETETTA EDWIN 1997 Centrocampista dal ATLETIC VILLAGGIO; MORANDI MORGAN 2001 Attaccante.

CONFERMATIPEDRUCCI LORENZO 2001 Difensore; SABATTINI ALBERTO 1987 Difensore; FORMICA FRANCESCO 2007 Difensore; CASOLLA GIOVANNI 1987 Difensore; MERCURI MICHELE 1985 Centrocampista; CASATI DAVIDE 2005 centrocampista; DE BONIS FEDERICO 1996 Centrocampista ; PASINI NICOLA 1989 Centrocampista; ANGELINI LORENZO 1999 Attaccante; LONGONI MARTIN 1991 Attaccante; MAGNANI ALESSANDRO 2004 Attaccante.

Il Morciano Calcio ha stretto un accordo triennale con decorrenza conferendo l'incarico di direttore generale e responsabile del settore giovanile a Sandro Ricci. Per lui si tratta di un ritorno in casa Morciano dopo aver svolto il ruolo di direttore sportivo nella stagione sportiva 2022/2023 nel campionato di Prima categoria.