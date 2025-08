Calcio, T. Coriano: ecco il giovane talento Giovanni Pungelli

Il difensore ha giocato 32 partite nella Sampierana. Il centrocampista della Primavera del Rimini Volonghi ha firmato per il Mezzolara

Colpo del Tropical Coriano. Tesserato il difensore classe 2007 Giovanni Pungelli. Prodotto del settore giovanile della Sampierana, il nuovo baby corianese ha esordito in prima squadra nella stagione 2023-2024, collezionando 7 presenze e contribuendo in modo significativo alla vittoria del campionato di Promozione.

La stagione 2024/2025 rappresenta la sua consacrazione: scende in campo da titolare in 32 delle 34 giornate di Eccellenza, dimostrando continuità, affidabilità e una crescita costante. Le sue prestazioni gli valgono la convocazione al Torneo delle Regioni con la Rappresentativa Under 19 e al Torneo Fabio Bresci con l’Under 18, dove si mette in luce realizzando 4 reti.

Per l’attacco del San Marino Calcio c’è Alessandro Provazza, classe 2003, esterno d’attacco di piede destro, ha indossato tra le altre le maglie di Reggina e Vis Pesaro, con le quali ha collezionato oltre 70 presenze in serie D ed 11 in Lega Pro.

Il Mezzolara ha tesserato il bravo centrocampista Luca Volonghi, classe 2006, perno per due stagioni della Primavera Rimini, nell'ultima stagione al Gambettola.

La Spal per l'attacco punta sulla coppia Nicholas D’Este- Davide Gaetani. Il primo, ex San Marino, è richiesto da società di categoria superiore come Chievo, Prato, Ancona, Giulianova e Legnago. Molto più vicino, invece, Davide Gaetani, 30 anni, già a Giulianova, Sorrento e Sammaurese.

Il Reno ha tesserato L'attaccante Nicolas Laghi, classe 2002, crescuito nei settori giovanili di Cesena, Spal e Sassuolo, poi in serie A svizzera, ex Portuense e Sanpaimola. Una grande promessa in cerca di rilancio.

Come annunciato da Altarimini.it, il Tre Penne ha ufficializzato il centrocampista classe 2003 Patrick Casadio, 89 presenze spalmate tra Forlì e Sammaurese, con cui ha giocato l’ultima stagione, e ha all’attivo quattro reti segnate. Casadio vestirà la maglia numero 31 biancazzurra.

“La scelta di venire nel Tre Penne e nel campionato sammarinese è dovuta al fatto che la squadra ambisce a vincere il campionato e quindi a stare nelle posizioni di vertice, nonché la possibilità di partecipare alle competizioni europee” le prime parole di Casadio da giocatore biancazzurro.