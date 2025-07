Calcio, Tropical Coriano: preso anche l'under Luca Evaristi

Difensore classe 2006, proviene dal Novafeltria. Si è distinto come uno dei giovani più interessanti della categoria. Tre pedine per il San Bartolo

In serata il Tropical Coriano, confermando l'indiscrezione di Altarimini.it di qualche giorno fa, ha annunciato il tesseramento di un altro giocatore, il difensore classe 2006 Luca Evaristi. Può giocare esterno mancino o braccetto.

Arriva dal Vis Novafeltria, formazione che lo scorso anno ha disputato il campionato di Eccellenza – girone B – insieme al Tropical (poi retrocesso). Nonostante la stagione complicata per la squadra, Luca si è distinto come uno dei giovani più interessanti della categoria.

Cresciuto calcisticamente tra San Marino e Pietracuta, si è messo in evidenza già in Under 16, quando – proprio con la formazione romagnola – venne aggregato alla Juniores, con cui disputò l’intero campionato. In seguito passò al San Marino, dove giocò nell’U17 Nazionale di Serie C.

Nelle due stagioni successive fu titolare in Eccellenza con il Vis Novafeltria. Ha preso parte a due edizioni del Torneo delle Regioni con l’Emilia-Romagna – raggiungendo una semifinale – e ha conquistato una vittoria nel prestigioso "Torneo Memorial Bresci".

Quanto all'attaccante Diego Accursidel Rimini, ha per il momento congelato l'offerta del Tropical Coriano.

Il difensore del Verucchio Niccolò Zoffoli, classe 1997, è passato al Rumagna club in cui ha già militato in passato.

Dopo Nicolò Marchetti e Alessandro Zanni, il San Bartolo ha definito il passaggio di Thomas Gallo, 2003 portiere dal Morciano; Alessandro Flore classe 2007, difensore dallo United Riccione e Bruno Amati1998, attaccante dall ASAR Riccione .