Calcio, T.Coriano: arriva il giovane Brisku. Misano: ecco bomber Torsani

La matricola di Scardovi rinforzerà l'attacco con Mancini. Ceccarelli nel mirino del Santarcangelo. l'attaccante Tomas Nunez Mastroianni (1993) piace al Misano

Il Tropical Coriano inserisce nella sua rosa il difensore classe 2006 – under - Bryan Brisku, in uscita dal Rimini Calcio, alto 1,89. E’ un difensore duttile, capace di giocare sia come braccetto in una difesa a tre, sia come centrale in una linea a quattro.

La prossima settimana sarà ufficializzato l’attaccante esterno del Gambettola Filippo Mancini. Quanto al difensore del San Marino Mirco Biguzzi, la concorrenza è folta.

Il Lentigione ha ufficializzato il mister: Ivan Pedrelli.Arriva dal Sasso Marconi e porta con sé un'ampia esperienza acquisita da giocatore in squadre professioniste in serie B e serie C come Bologna, Hellas, Venezia, Foggia, Benevento, L’Aquila, Rimini, Cittadella, Livorno e Siena oltre a Luparense e Sasso Marconi in serie D, totalizzando 331 presenze.

ECCELLENZA

Per il ripescato in Eccellenza Santarcangelo, che in settimana comincerà gli allenamenti di preason, il primo rinforzo potrebbe essere Michael Ceccarelli, il terzino mancino del Tropical Coriano, classe 2002, ex United Riccione. Altro nome caldo è quello dell’attaccante esterno Alessandro Pecci,classe 2002, in uscita dalla Virtus, ex Rimini (contatti anche con Andrea Tamagnini, ex Tropical Coriano).

Nicola Pescato è un nuovo giocatore del Corticella. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha collezionato più di 100 presenze in Serie D. Arriva al Biavati dopo le esperienze in Eccellenza con le maglie di Castenaso, Russi e Vignolese tra le altre. Centrocampista di qualità, classe 1994, sarà un rinforzo preziosissimo per il centrocampo di mister Cavina.

PROMOZIONE

Il Misano ha preso l’attaccanteAlessandro Torsanidetto “Il toro”che così ritorna a casa: vinta la concorrenza del Fratta Terme il cui tecnico Enrico Malandri ha allenato il bomber al Fiorentino. Un bel colpo per la squadra di mister Oscar Muratori che ha definito anche l’ingaggio del centrocampista 2005Filippo Tamai del Riccione, ex Sammaurese e Urbania, e del difensore della Primavera del Rimini, Thomas Bacchiocchi, classe 2006. Confermato l’arrivo tra i pali di Dario Conti del Bellariva, scuola Rimini Calcio.

Un altro obiettivo ambizioso del Misano è Joel Tomas Nunez Mastroianni, attaccante fisico (1,90), classe 1993, che vanta diverse esperienze nel campionato italiano, in serie D ed Eccellenza (Lazio, Trentino, Abruzzo e Marche: le ultime due stagioni all’Urbania con nove e otto gol). Mastroianni ha contributo alla storica qualificazione in Conference League della compagine sammarinese del Tre Fiori, grazie a un gol contro i lussemburghesi del Fola Esch.

Tornando al Bellariva di mister Morolli, cerca di chiudere, per la sostituzione del suo (ex) numero uno, sull’argentino Julian Starna, classe 1995, reduce da un bel campionato al San Giovanni e in precedenza al Verucchio.

La Savignanese aggiunge un’altra pedina alla sua rosa: il difensore centraleManuel Ricci, classe 2003, ex Novafeltria e Bellariva, proveniente dal Pennarossa, mentre l’attaccante Eric Fedeli (19 reti) si accasa al Gabicce Gradara.

PRIMA

Grosso colpo del Savio che ingaggia il centrocampista Michele Ferrani nell’ultima stagione divisosi tra Bakia e Edelweiss (nove gol complessivamente).

All’Edelweiss arriva il jolly d’attacco Cristopher Brandino, classe 1987, più volte vincitore di campionati dilettantistici, l’ultimo al Collinello (Seconda). Per lui è un ritorno.

Il Verucchio Calcio dà il benvenuto ad Andrea Caushaj, classe 2005, ex Pennarossa, eSimone Caldari, centrocampista classe 2002, ex giovanili Rimini, Bellaria e Gatteo, due volti nuovi pronti a dare il loro contributo nella prossima stagione.

Il Torconca, oltre a Matteo Lepri, Davide Bologna dall’Asar e Pietro Re (Stella) a rinforzo del reparto difensivo; del centrocampista Davide Zaghini dell’Asar; dell’esterno alto Giovanni Caso proveniente dalla Prima Marche; dell’attaccante Luca Palazzi(Mercatellese); ha ingaggiato Daniele Errichiello, attaccante classe 2000, ex Tre Fiori e Mondaino.

Il San Bartolo si rafforza con Alessandro Zanni, calsse 2001, giocatore completo di qualità e quantità. La passata stagione all’Asar Riccione con importanti esperienze alle spalle anche con la maglia del Riccione 1926 in Prima Categoria.

SAN MARINO

Sono tre i giocatori in prestito che andranno ad integrare la rosa della Virtus in occasione del doppio impegno di Champions League con lo Zrinjski Mostar: si tratta dell'attaccante Stefano Scappini, del centrocampista Nicolò Biral, e del portiere Matteo Renzetti. Conosciamoli meglio.

Stefano Scappiniclasse '88, è una punta di grande esperienza, con diverse esperienze in squadre di Lega Pro - Serie C, ma anche due stagioni in B con Cremonese e Cittadella. Nell'ultima stagione ha giocato con la compagine veneta del Caldiero.

Nicolò Biral, classe 2004 che può contare diverse stagioni trascorse nei settori giovanili di Atalanta e Inter e nella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia del Cosmos.

Matteo Renzetti è un portiere di 27 anni. Cresciuto nelle giovanili del San Marino Calcio, in Repubblica ha già vestito le maglie di Pennarossa e Murata.

Al Domagnano rinnovato il terzetto degli estremi difensori: Filippo Papi, classe 2003, nella scorsa stagione ha giocato in Promozione nella Savignanese; Alessandro Maggioli, 1992, viene dal campionato Amatori UISP, disputato con l'All Star Riccione, mentre Andrea Gregori, 1987, in arrivo dal Sant'Ermete (Prima Categoria), conosce già il campionato sammarinese, visto che ha vestito la maglia del Cosmos.