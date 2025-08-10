Calcio, T.Coriano: Attività di Base e Agonistica ai nastri di partenza

Sono aperte le iscrizioni, rinnovata la collaborazione con il Parma Academy. Successo per il camp estivo di Frontone. I responsabili Anastasi e Monticelli riconfermati

Il Tropical Coriano inizia l’attività del settore giovanile. Nei cinque giorni – dal 30 luglio al 3 agosto – una trentina di ragazzi degli anni 2011-2014 che hanno partecipato allo Junior Camp 2025 a Frontone accompagnati dai responsabili tecnico e organizzativo Mattia Anastasi e Matteo Monticelli (entrambi sono stati riconfermati), dal tecnico Alessandro Rattini unitamente al dirigente Giuseppe Monticelli.



Cinque giorni all’insegna del divertimento non solo sportivo. i ragazzi si sono distinti per i loro comportamento e senza cellulare hanno avuto la possibilità di consolidare i rapporti tra compagni di squadra e con ragazzi di età diversa. Una iniziativa utile per accrescere il senso di appartenenza alla società che sta cercando di crescere sempre di più sotto tutti i profili.

ATTIVITA' DI BASE giornate di lunedì 4 e giovedi 7 agosto si sono svolte due giornate allo stadio Grandi di Open Day in cui sono state coinvolti bambini e ragazzi dal 2013 al 2021; in entrambe le serate, caratterizzate da allenamenti e divertimento con cocomerata finale, presenti un centinaio di bambini. Nella giornata di giovedì riunione informativa che ha dato il via all’apertura delle iscrizioni per la stagione 2025-2026 per le seguenti annate: Allievi Under 18 Regionali, Allievi Under 17 Regionali, Giovanissimi Under 15 Provinciali, Esordienti 2013-2014, Pulcini 2015-2016, Primi Calci 2017-2018, Piccoli Amici 2019, 2020, 2021.



Da lunedì 11 agosto è aperta la segreteria di via Piane 100 (nel mese di agosto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tel 0541-207608, 338-8157122).



Proseguirà la collaborazione con il Parma Calcio Academy, affiliazione in cui il Tropical Coriano crede tanto dal punto di vista tecnico e formativo; proseguirà, inoltre, il percorso per rinnovare il riconoscimento di Scuola Calcio di terzo livello così come la partecipazione al progetto delle aree di Sviluppo Territoriale con l’intervento sul campo durante la stagione dei tecnici federali.



ATTIVITA’ AGONISTICA Si parte lunedì 11 agosto con Under 18 Regionale e Under 17 Regionale con raduni pre campionato; Giovanissimi Under 15 Provinciali lunedì 18 agosto; Esordienti 2013-2014, Pulcini 2015-2016, lunedì 25 agosto; Primi Calci 2017-2018, Piccoli Amici 2019, 2020, 2021 lunedì 1 settembre.



