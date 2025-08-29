Calcio Terza, Victoria in campo con una squadra under 21

Il mister è Attilio Squadrani. "Cerchiamo di divertirci ma anche di fare bene, i playoff sono il traguardo minimo". Nel girone 12 squadre

Il Victoria è iscritto al campionato di Terza categoria con una squadra Under 21 come previsto dal nuovo regolamento federale. La rosa è in via di definizione: ci saranno ragazzi nati dal 2002 al 2007 che sono reduci da esperienze nel settore giovanile del club di Rimini Nord, in parte nella Juniores regionale e in parte dalla Future Gen che è approdata ai playoff nella scorsa stagione, altri provenienti da società del territorio.

Lunedì è scattata la preparazione che si svolge tra il campo sintetico di Viserba e il campo 2 di San Giuliano. Si giocheranno al sabato pomeriggio al Bani le sfide casalinghe.



Il mister è Attilio Squadrani, classe 84, nativo del Borgo San Giuliano, un passato da giocatore nelle minors, e nelle ultime tre stagioni sulla panchina del Santa Giustina, club di Terza. Lo segue come vice l’ex compagno di squadra Luca Anderlini, sempre al fianco del mister nelle precedenti esperienze in panchina. Una coppia affiatata.



“Cerchiamo di divertirci ma anche di fare bene, i playoff sono il traguardo minimo – spiega il mister – Il nostro obiettivo è valorizzare i giocatori e dare loro un’altra chance per salire di categoria, magari in Prima, che in precedenza non hanno potuto sfruttare per motivi di studio o di lavoro o perché la loro passione si è affievolita. Ho incontrato i ragazzi per una prima presa di contatto, ci sono buone individualità e la voglia di stare sul pezzo. Giocheremo con la difesa a quattro e davanti almeno con due punte. Abbiamo la fortuna di lavorare con un'organizzazione di categoria superiore e questo è un segnale positivo per tutti. La mia ambizione in futuro? Vincere un campionato ed allenare in categoria superiore”.



Le squadre del girone sono 12; la prima sale in Seconda, la seconda salta un turno di playoff ai quali accedono le piazzate dal terzo all'ottavo posto. Il Corpolò, reduce dalla sconfitta ai playoff, Atletico Marecchia e Perticara sono tra i competitor più pericolosi".



IL GIRONE: Athena Rimini, Atletico Marecchia, Canonica, Corpolò, Longianese, Maiolo Evoluzione, Perticara, Promosport, Santa Giustina, Santagatese, Victoria, Virtus Olimpia.





