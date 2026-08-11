Calcio, Tre Penne: sette i volti nuovi

Colpi in tutti i reparti del campo: da Federico Andreani a Katriel Islamaj, in attacco torna Luca Ceccaroli e firma Abdel Mansour

Con la preparazione già entrata nella fase cruciale e due amichevoli sulle gambe, contro Young Santarcangelo e Tropical Coriano, il Tre Penne 2026-2027 inizia a prendere forma. Sono sette i nuovi arrivati con cui il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha trovato l’accordo.

Per la porta, insieme al capitano Mattia Migani, il Tre Penne potrà contare su un altro portiere dal grande livello: Federico Andreani, classe 1994, e con un passato al Lunano - con cui anno scorso ha vinto il campionato di Promozione -, ma anche con le maglie di Sammaurese, Santarcangelo, Vis Novafeltria e K-Sport Montecchio tra le altre.

La difesa si rinforza con due acquisti. Dal Tre Fiori campione in carica arriva il terzino destro Domenico Scarcella. Il classe 2005 si aggiunge al club di Città portando con sé velocità e forza fisica, con un passato nelle giovanili del Catanzaro e nell’Eccellenza di Calabria e Marche. Sempre dal campionato sammarinese si unisce al Tre Penne l’ex centrale del San Giovanni Gino Meriano, difensore italo-argentino del 2006.

A centrocampo il colpo è il trequartista albanese Katriel Islamaj, che sul Titano ha vestito le maglie di Tre Fiori e Cosmos. Nella scorsa stagione ha trascinato la squadra di Serravalle con 11 gol, dotato di grandi qualità balistiche nei calci piazzati e specialista dal dischetto. Oltre a lui firma con il Tre Penne il centrocampista italiano con passaporto filippino Mario Meddi Cordioli, convocato con la Nazionale Under 23 delle Filippine nel 2022 e un trascorso nel campionato interno con la maglia di Juvenes/Dogana e cresciuto nelle Giovanili del ora Chievo Verona.

In attacco due nuove frecce nell’arco del tecnico Giovanni Bonini: torna a vestire biancazzurro l'esterno sammarinese Luca Ceccaroli dopo una stagione passata al Cosmos. Per Ceccaroli si tratta di un lieto ritorno nella squadra in cui ha trascorso sei stagioni, condite da 163 presenze e 46 gol.

Insieme a Ceccaroli, porterà velocità e imprevedibilità con le sue giocate Abdel Mansour, ala destra franco-algerino classe 2003, che proviene dal FC Wiltz 71, club di Serie A lussemburghese, e con trascorsi nel AFC Evere e Montfermeil.

In Prima, il Real Rimini dopo l'attaccante Eric Fedeli, comunica i tesseramenti di Filippo Chiussi ed Enea Senja.

Filippo Chiussi, centrocampista classe 2001, nell'ultima stagione ha giocato nel Verucchio (Prima Categoria). In precedenza ha vestito le maglie di Bellaria-Igea Marina (in Promozione e Prima Categoria), Sangiustese (in Serie D ed Eccellenza), Torconca (Promozione), Young Santarcangelo (in Seconda e Prima Categoria) e Sant'Ermete (Prima Categoria).

Enea Senja, classe '99 in grado di giocare sia in difesa che a centrocampo, dopo aver completato il settore giovanile nel Forlì, ha militato per due stagioni nel S. Pietro in Vincoli (in Eccellenza e Promozione) per poi "trasferirsi", nel 2000, nel Campionato Sammarinese: cinque stagioni con la maglia del S. Giovanni, una nel Faetano e l'ultima tra le file della Libertas.