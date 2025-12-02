Calcio, Tropical Coriano: in arrivo gli under Riccardi e Capicchioni

Nisi via da Mezzolara: ecco Vinci da Coriano. Melloni verso il San Marino e Volonghi alla Sammaurese. L'attaccante Marfella al Gambettola

Giorni già intensi per il mercato dilettanti. In serie D il Tropical Coriano libera l’attaccante Matteo Vinci, classe 2005 e a breve tessererà l’esterno mancino sammarinese già a La Fiorita Alberto Riccardi, classe 2006, in forza ora all'Imolese e l’attaccante Gabriel Capicchioni, classe 2006, ex giovanili Rimini, ora alla Virtus.

Riccardi cresce nella San Marino Academy poi passa a La Fiorita disputando sempre il campionato nazionale e i preliminari di Conference League. Conta anche alcune presenze con la Nazionale del Titano dall’Under 16 fino a quella maggiore, nella quale ha già collezionato tre presenze. I due acquisti garantiranno a Scardovi una più profonda rotazione degli under. Per perfezionare il passaggio di Capicchioni bisognerà aspettare, invece, una decina di giorni.

A sua volta Vinci, alto 1,86, da Coriano ritorna al Mezzolara dove ha giocato in serie D prendendo il posto di Lorenzo Nisi che ha rescisso consensualmente il contratto: l’ex attaccante del Tropical Coriano potrebbe accasarsi al Zola Predosa, al Sant’Agostino o al Medicina Fossatone.

Alla Virtus, invece si trasferisce a gennaio – a San Marino il mercato riapre nel nuovo anno – Marco Gasperoni, attaccante 2004 dell’Academy che cede anche Diego Marfella, attaccante 2006, al Gambettola.

In serie D la Correggese ha ingaggiato gli ex Sammaurese Giacomo Lucatti (attaccante) e Riccardo Manuzzi (centrocampista) oltre all’ex difensore del Forlì Federico Motti.

L’attaccante dell’imolese Lorenzo Melloni, classe 2000, verrà tesserato dal San Marino.

Sempre in Eccellenza, il giovane centrocampista ex Primavera Rimini Leonardo Volonghi approda alla Sammaurese.

Il portiere Francesco Chiarabini, classe 2005, dal Santarcangelo si trasferirà al Bellaria nel momento in cui la squadra di mister Riccipetitoni troverà un sostituto adeguato.

Al Montecchio, si cerca di trovare un accordo con la Vigor Senigalllia per liberare Beppe Magi, che farebbe così ritorno sulla panchina del club pesarese prendendo il psoto di Stefano Protti, esonerato. Intanto la squadra guidata da Filippo Vergoni (ex Torconca e Gabicce Gradara), che nei piani della sopcietà dovrà fare il vice a Magi, ha battuto in rimonta il Matelica con gol decisivo di Rivi.

In Promozione, l’attaccante Matteo Rakaj, ex Cava Ronco, classe 2006, dal Cevia passa al Classe.

In Prima, il San Bartolo ha tesserato Federico Paganelli (domenica ha già esordito), centrocampista 2002 ex Delfini Rimini, Bellariva e Bellaria. Svincolato Nicholas Gamboni. Il club è vigile sul mercato per un centrocampista ed un attaccante.