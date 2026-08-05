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Calcio, Tropical Coriano ripescato in serie D

Secondo campionato consecutivo nella quarta serie per i ragazzi del presidente Marzi

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
05 agosto 2026 14:18
Calcio, Tropical Coriano ripescato in serie D - Il tecnico Roberto Di Maio e il ds Matteo Guiducci
Il tecnico Roberto Di Maio e il ds Matteo Guiducci
Rimini
Sport
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"L’Asd. Tropical Coriano comunica che la domanda di ripescaggio ha avuto esito positivo: dopo il parere favorevole della CovisoD. e l’ufficializzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, siamo ufficialmente ammessi al Campionato Nazionale di Serie D". Con questa nota di poche righe il Tropical ufficializza il ripescaggio in Serie D. Per il secondo anno consecutivo, sarà dunque la quarta serie, la prima dilettantistica, la "casa" del Tropical, che quest'estate ha firmato l'accordo con la federazione sammarinese. Con il ritorno in serie D (prende il posto del Fasano, ndr), sarà comunque confermato il tecnico Di Maio. Il nuovo ds è Matteo Guiducci, ex Virtus. La priorità sul mercato è acquistare una punta di categoria e implementare il reparto degli Under.

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