Calcio, Tropical Coriano ripescato in serie D

Secondo campionato consecutivo nella quarta serie per i ragazzi del presidente Marzi

"L’Asd. Tropical Coriano comunica che la domanda di ripescaggio ha avuto esito positivo: dopo il parere favorevole della CovisoD. e l’ufficializzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, siamo ufficialmente ammessi al Campionato Nazionale di Serie D". Con questa nota di poche righe il Tropical ufficializza il ripescaggio in Serie D. Per il secondo anno consecutivo, sarà dunque la quarta serie, la prima dilettantistica, la "casa" del Tropical, che quest'estate ha firmato l'accordo con la federazione sammarinese. Con il ritorno in serie D (prende il posto del Fasano, ndr), sarà comunque confermato il tecnico Di Maio. Il nuovo ds è Matteo Guiducci, ex Virtus. La priorità sul mercato è acquistare una punta di categoria e implementare il reparto degli Under.