Calcio, ufficiale: Sedioli (Fratta T.), Manfroni (Riccione) e Medri (FCR)

Confermate le indiscrezioni di Altarimini.it. riguardo i tre difensori. L'attaccante Berardi e il centrocampista Loiodice verso il Tre Penne

Il Piacenza Calcio annuncia il ritorno in biancorosso del centrocampista francese Anthony Taugourdeau,classe 1989,ex Santarcangelo.Protagonista dell’ultima promozione in Serie C nella stagione 2015/2016, Anthony ha vestito la maglia del Piacenza 86 volte tra il 2015 e il 2018 sempre sotto la guida di Arnaldo Franzini. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Confermate in via ufficiale le anteprime di Altarimini.it. Il Fratta Terme ha annunciato il roccioso difensore Davide Sedioli, classe 2000, 253 presenza in serie D dove ha debuttato a 17 anni nella stagione 2017-18. Nonostante i suoi 24 anni, è un giocatore di grande valore ed esperienza con otto campionati nella massima serie dilettantistica in curriculum.

Un altro difensore, Michele Manfroni, ha firmato per il Riccione. Classe 2002 Manfroni torna a Riccione dopo aver vinto in passato il campionato di Eccellenza con la Fya Riccione. Dopo una buona stagione a Misano, Michele - prodotto del vivaio della Rimini Calcio- torna così a calcare il campo del Nicoletti con la voglia di portare il proprio contributo alla causa dei Cavalieri andando a rinforzare la linea difensiva biancazzurra.

Al centro Michele Manfroni

La FCR Forlì ha inserito nei ranghi il difensore Riccardo Medri dalla San Marino Academy. Classe 2005, difensore centrale solido e dotato di buon controllo palla, Riccardo arriva da una stagione in cui ha collezionato undici presenze da titolare nel Campionato Primavera 4.

Per l’attaccante Filippo Berardi e il centrocampista Simone Loiodice vicina la firma per il Tre Penne.