Calcio, un bomber per il Misano: Souleymane Camara

L'attaccante classe 1996 ha più di 300 presenze tra serie D ed Eccellenza. Ultima espereinza al Montecchio. Al Medicina il bomber Luigi Battiloro

Importante novità di mercato in casa Misano. E’ in arrivo un attaccante di esperienza, già visto in passato sul palcoscenico romagnolo: si tratta del guineaiano Souleymane Camara, classe 1996, 1,87 di altezza, nell’ultima stagione al Montecchio ed in precedenza con esperienze in serie D con le maglie di Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Sammaurese, Vastogirardi, Picerno e Nardò e Bellaria. Per lui più di 300 presenze in serie D ed Eccellenza. Con questo ingaggio il presidente del club adriatico Marco Manzi lancia un segnale forte alle avversarie più agguerrite del campionato.

In Eccellenza, colpo del Medicina. Trovato l’accordo con l'attaccante Luigi Battiloro. Classe 1996, Battiloro cresce calcisticamente tra i settori giovanili di Virtus Faenza, Ravenna e Cesena fino alla SPAL, lì dove trova anche l’esordio in prima squadra nel campionato di Serie D. Archiviata la parentesi a San Pietro in Vincoli (Promozione), l’esperienza in quarta serie non si esaurisce ma veste anche le maglie di Ravenna, Romagna Centro e Alfonsine. Nell’estate del 2017 si trasferisce a Castrocaro, in quel campionato di Eccellenza che lo vedrà protagonista anche tra le fila di Sanpaimola e Del Duca Grama. Arriva poi la chiamata dello Sparta, in Promozione, dove realizza 42 reti in due stagioni. Luigi approda a Medicina dopo un’ultima stagione giocata a Massa Lombarda, nuovamente in Eccellenza, con 10 gol messi a segno.