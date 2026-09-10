Calcio, Vandi (Libertas): 'Rammarico per il 2-0 di Coppa. Con la Virtus il riscatto'

"Meritavamo il gol, abbiamo tenuto testa alla forte Folgore. Siamo in crescita, ma va alzata l'attenzione sui dettagli". Sabato a Fiorentino test probante

E’ andata male alla Libertas la partita di andata del primo turno di Coppa Titano: ko per 2-0 ad opera della Folgore, ma in casa granata c’è amaro in bocca perché sullo 0-0 prima e sul 2-0 poi Melandri ha dapprima sfiorato il gol con un pallonetto da quasi metà campo (applausi) e colpito un palo e comunque la squadra di mister Fabbri ha creato altre situazione pericolose.

“Sì, c’è rammarico per il risultato finale, ingeneroso nei nostri confronti perché abbiamo tenuto testa alla Folgore in fatto di occasioni da rete - dice il difensore Paolo Vandi, uno dei migliori in campo, tra l’altro in gol contro la Cosmos all’esordio in campionato –. Nonostante la sconfitta penso che abbiamo giocato la nostra migliore partita di questo scorcio di stagione a testimonianza che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Siamo in crescendo. Per quanto mi riguarda, sono contento, l’approccio è stato ottimale. Il match di ritorno? Non sarà facile ribaltare il risultato, abbiamo comunque delle possibilità, ma è chiaro che questa volta gli episodi ci dovranno aiutare”.

In che cosa deve crescere la Libertas?

"Le vittorie e le sconfitte si costruiscono e si evitano spesso sui dettagli, ebbene la Libertas deve migliorare sull’attenzione in fase difensiva. Come contro la Juvenes Dogana siamo stati puniti dalla Folgore in occasione del primo gol su azione nata da palla inattiva, avremmo potuto leggere la situazione di gioco in maniera migliore”.

Ora sabato la Virtus a Fiorentino, una big a grandi firme: per voi difensori sarà una giornata tosta...

“La Virtus è cambiata molto rispetto alle scorse stagioni, ma la sua rosa è sempre importante e di qualità. Va affrontata con la giusta mentalità, al massimo della determinazione e della concentrazione”.

Da parte sua mister Achille Fabbri sottolinea: “Al di là della sconfitta contro un avversario molto forte, ho visto dei confortanti progressi sotto il profilo del ritmo e dell’intensità, abbiamo costruito occasioni da gol, siamo stati lucidi. Purtroppo abbiamo subito due gol evitabili con un pizzico di attenzione in più. Su questo aspetto dobbiamo lavorare. La cosa positiva è che la squadra, del tutto nuova, sta migliorando con l’obbiettivo di trovare il massimo della compattezza e dell’equilibrio”.

La partita di sabato contro la Virtus sarà un bel test.