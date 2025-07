Calcio, Venturini alla Pistoiese. Anche Pierri per l'attacco del Riccione

L'attaccante del Ravenna Di Renzo a L'Aquila. Eccellenza: scatenate Osteria Grande, Castenaso e Mezzolara

Il difensore del Ravenna ed ex Rimini Andrea Venturiniha sottoscritto un contratto preliminare con la Pistoiese. Nativo di Cesena, il difensore classe ’96 nell’ultima annata ha vestito la maglia del Ravenna, totalizzando un gol e più di 2400 minuti in campo. In carriera sono 200 le presenze in Serie D e più di 100 quelle tra i professionisti in Serie C. Durante il suo percorso Venturini ha indossato tra le altre le casacche di Romagna Centro, Ravenna tra il 2016 e il 2018, Rimini, Mantova, Fidelis Andria e Alcione Milano. Il difensore ha anche già giocato, nella seconda parte della stagione 2021-22, con la Pistoiese, mettendo insieme 14 presenze in Serie C.

Per Venturini tanti successi accumulati negli anni, come testimoniano le vittorie dei campionati di Serie D con Ravenna (2016-17), Mantova (2019-20) e Alcione Milano (2023-24) o la promozione in Serie C ottenuta con la Fidelis Andria (2020-21).

L’attaccante Luca Di Renzo, classe 1990, reduce da una stagione superlativa con la maglia del Ravenna (15 reti) ha firmato per L’Aquila.

ECCELLENZA

Poker per l’Osteria Grande dopo bomber Boschi del Medicina. Il primo colpo è Francesco Tomatis, classe 1997, dal Mezzolara, esterno sinistro di grande gamba e qualità tecniche (più di 300 presenze in Eccellenza) prima a Granamica e l’ultimo anno a Mezzolara.

Il secondo è Alessio Bovo, classe 2003, centrocampista offensivo proveniente dal Corticella dove ha disputato l’ultima stagione in serie D. Alessio – fratello del portiere Michele Bovo - nonostante la giovane età ha già disputato alcuni importanti stagioni in serie D con le maglie di Corticella e Mezzolara.

Lorenzo Garetti, classe 2004, proveniente dal Granamica dove ha disputato le ultime stagioni da protagonista in Eccellenza. Difensore centrale, nonostante la giovane età ha già maturato un’importante esperienza in categoria.

Infine arriva Alessandro Biondelli, esterno d’attacco classe 2003 proveniente dalla Reno. Nato a Ravenna e cresciuto nel settore giovanile del Cesena, dove è arrivato da protagonista sino alla Primavera, passando per diverse convocazioni anche nelle Nazionali Giovanili (under 15 e 17 guidate da mister Rocca), Alessandro ha altresì avuto esperienze in Primavera con le maglie del Sassuolo e del Perugia. Poi il successivo trasferimento in serie D al Corticella, guidato da Mister Miramari, dove è stato protagonista della cavalcata che ha portato alla vittoria dei playoff nella stagione 2023. Fermato da un fastidioso infortunio nella stagione successiva, che lo ha tenuto fuori dai campi per alcuni mesi, è ripartito lo scorso anno a Reno, in Eccellenza, in una stagione, purtroppo, deludente, conclusasi con la retrocessione ai playout.

Rirorno al Mezzolara di Said Chmangui, classe 1996, capitano del Corticella dell’ultimo anno, difensore che ha militato nel Corticella che vinse l'Eccellenza e arrivò due anni di fila nei playoff in serie D.

Il Castenaso dà il benvenuto a Giulio Di Mascio, giovane e abile terzino mancino classe 2007, reduce dalla trafila nelle giovanili del Corticella (nell'ultimo anno esperienza importante con la Juniores Under 19).

La Comacchiese cerca un centravanti, nel frattempo ha liberato l’attaccante Michael Noscheseed il difensoreNikolas Vultaggio: piacciono al Reno

PROMOZIONE

L’attaccante Giuseppe Pierri in biancazzurro. Riccionese, classe 1999, dopo le ultime esperienze al Gabicce-Gradara in Promozione marchigiana e Cosmos nel campionato sammarinese, per Giuseppe arriva la casacca dei Cavalieri di Riccione. Cresciuto nelle giovanili della Fya Riccione per Pierri l’opportunità di poter calcare nuovamente il campo dello Stadio Comunale Nicoletti. Il Riccione ha confermato anche gli esterni d’attacco Matteo Bellavista e Vittorio Tonini.

Il Bellariva ha ufficializzato il centrocampista Samuele Magrotti, classe 2003. Nelle ultime due stagioni ha giocato nel campionato con Cailungo e Tre Penne, in precedenza nel Riccione 1926 (Juniores e prima squadra).