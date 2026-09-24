Calcio, qualificazioni Europei U 21: Kosovo piega San Marino (0-3)

Ottimo primo tempo dei Titani, gli avversari strappano ad inizio ripresa (0-3)

La Nazionale Under 21 di San Marino riparte nella sua campagna delle qualificazioni agli Europei di categoria. Nella sfida di questa sera allo Stadium i Titani giocano un ottimo primo tempo ma lo strappo decisivo del Kosovo ad inizio ripresa porta i tre punti ai balcanici.

Cecchetti fa esordire dal primo minuto Giacomo Grandoni, in attacco assieme a Nicko Sensoli mentre a centrocampo ecco il ritorno di Matteo Valli Casadei. Tra i pali invece c’è Amici che sostituisce l’infortunato Jacopo Casadei. Il primo squillo è del Kosovo al 10’: bel cross di Jashari per il capitano Ademi che incorna bene, la sfera esce di poco alla sinistra di Amici. Qualche minuto dopo c’è il mancino tagliente di Hasani che passa a fil di palo. La squadra di Kryeziu spinge e l’occasione migliore arriva al 18’ quando Berisha viene lanciato a rete, il numero nove kosovaro si trova a tu per tu con Amici ma il portiere sammarinese è freddo e respinge alla grande.

San Marino è ordinato e quando può riparte. Come quando accade al 25’ con un azione perfetta dei Titani: Sensoli lavora un pallone sulla trequarti e lo appoggia per Valli Casadei che poi va profondo per Chiaruzzi. Il centrocampista sammarinese ha la palla del vantaggio ma Seji salva i suoi.

Il Kosovo risponde poco dopo con la buona azione personale di Isufi respinto dalla difesa. Sul corner conseguente però la squadra di Kryeziu riesce a sbloccarla: è il 27’ quando il pallone da angolo non viene allontanato da Riggioni, in mischia la risolve capitan Ademi che fa 1-0.

San Marino non demorde e si ricompatta. Al 39’ è ancora Chiaruzzi a rendere pericolosi i Titani in zona offensiva quando ci prova con il mancino da fuori su buon scarico di Grandoni, la sfera esce di poco alla destra di Seji. I Biancazzurri spingono bene come dimostra l’altra bella azione offensiva al 43’: Bugli dialoga bene con Sensoli poi va alla conclusione che però non inquadra lo specchio.

L’ultima azione arriva nel recupero con la punizione velenosa di Hasani che viene bloccata bene da Amici. Si va al riposo sul minimo vantaggio per il Kosovo ma i Titani ci sono.

Ad inizio ripresa Cecchetti spende il primo cambio inserendo in attacco Protti per Grandoni. Il Kosovo parte forte nel secondo tempo, voglioso di raddoppiare. Dopo diverse occasioni quella più netta arriva al 56’ con la gran botta della punta Berisha ma Amici dice ancora no con un'altra grande parata di serata. Poco prima dell’ora di gioco però i balcanici raddoppiano: grande azione e grande tecnica dei kosovari con Isufi che serve Ademi che fa doppietta. I Titani subiscono il colpo perché qualche minuto dopo il Kosovo cala anche il tris sull’azione veloce sulla destra di Ademi che dopo la doppietta serve l’assist per il compagno Xhylani – entrato da un solo minuto.

Cecchetti corre ai ripari con un triplo cambio che da ossigeno e freschezza ai suoi ragazzi. Il Kosovo fa possesso palla e cerca con qualche fiammata di aumentare il gap ma i Titani nella seconda parte di gara sono più ordinati e compatti. Il Kosovo nel finale va ancora vicino alla quarta rete ma senza successo. I balcanici vincono dunque 3-0 allo Stadium. Ora il lavoro dei ragazzi non è finito perché tra una settimana – il 1 ottobre e sempre allo Stadium – arriva la Spagna.

IL TABELLINO

SAN MARINO [5-3-2]

Amici; Bugli (67’ Guerra), Riggioni, Ciacci (67’ Zavoli), Marinucci, Semprini; Chiaruzzi (67’ M. Casadei), Valli Casadei, Della Balda (75’ Canarezza); Sensoli, Grandoni (46’ Protti)

A disposizione: Conti, Bucchi, Montali, Terni

Coach: Matteo Cecchetti

KOSOVO [4-4-2]

Seji; Sadriu, Shala, Lleshi, Parduzi; I. Jashari (61’ Xhylani) , Fazlija ( 46’ Zeqiri), Ademi, Isufi (61’ L. Jashari); Hasani (70’ Gashijan), Berisha (78’ Gashi).

A disposizione: Gjokaj, Sahitaj, Dardan, Veliqi

Allenatore: Hekuran Kryeziu

Arbitro: David Fuxman (ISR)

Assistenti: Matityahu Yakobov (ISR), Guy Klipper (ISR)

Quarto ufficiale: Dekel Zino (ISR)

Marcatori: 28’ e 59’ Ademi, 62’ Xhylani

Ammoniti: Fazlija, Bugli, Sensoli

Note: 233 spettatori