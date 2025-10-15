Calcio, Victoria: Federico Rossi ancora a segno. 'Sono cresciuto sotto il profilo mentale'

In quattro partite da titolare, due gol: il primo con una girata al volo di collo pieno contro il Sant’Ermete, e tocco in area a San Clemente

Federico Rossi, attaccante 2005 “made” in Victoria. Ancora una volta ha messo lo zampino nel successo della capolista: in quattro partite da titolare, due gol, il primo con una girata al volo di collo pieno su rimessa laterale contro il Sant’Ermete, nel penultimo turno



“A San Clemente è stata dura. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto sia sotto porta - e anche io devo fare il mea culpa - sia nel fraseggio, un po’ come è accaduto contro il Sant’Ermete la domenica precedente. E’ un aspetto, questo, su cui dobbiamo crescere: anche nella prima parte di gara bisogna stare di più dentro la partita. Nella ripresa ho sbloccato il risultato con una girata rasoterra in area di destro su cross dal fondo di Urbinati. Dopo la rete del pareggio, è stato espulso ingiustamente il nostro capitano De Queiroz, che è intervenuto per dividere un nostro giocatore ed un avversario che si è lasciato cadere a terra: l’arbitro è caduto in errore ed ha incredibilmente estratto il rosso per cui siamo rimasti in dieci soffrendo l’avversario che ci ha costretto ad abbassare il baricentro”.



In dieci avete temuto il peggio?



“Abbiamo stretto i denti e serrato i ranghi rischiando poco sulla supremazia avversaria e non abbiamo smesso di credere nei tre punti. Nel finale su una punizione di Rushani, Eusebi ha trovato il gol del successo. E’ stata una vittoria pesante, tanto più che avevamo assenze importanti come quelle di Montanari, Stanco e Perazzini. E’ la dimostrazione che siamo una rosa di valore”.



Adesso viene il difficile: sulla vostra strada Verucchio e poi Torconca (probabilmente entrambe le partite senza De Queiroz) e San Bartolo in trasferta, Due Emme e Collinello in casa, vale a dire le dirette inseguitrici.



“E’ il primo importante crocevia della stagione, dobbiamo stare sul pezzo come abbiamo fatto fin qui. Contro il Torconca sarà fondamentale non perdere per tenerlo a distanza come ora. L’assenza di De Queiroz è pesante, ma abbiamo dimostrato di avere le risorse per potercela cavare ugualmente”.



Quattro reti nelle sue prime due stagioni in Prima, il suo obiettivo quale è anche in prospettiva?



“Migliorare il bottino di quattro reti, se possibile raddoppiarlo se non andare in doppia cifra, un traguardo mi rendo conto ambizioso. Questa è una stagione cruciale per il sottoscritto: nella prossima vorrei cimentarmi in categoria superiore dove conto che ci sia il Victoria. Il nostro primo obiettivo sono i playoff e una volta raggiunti viene da sé puntare alla Promozione. Se poi dovessimo chiudere il campionato da leader, beh, tanto meglio”.



Rossi è alla terza stagione in Promozione dopo una e mezzo in Seconda con playoff promozione. Come è cambiato in questi anni?



“Mi sento migliorato soprattutto dal punto di vista mentale, nell’atteggiamento con cui affronto le partite. Sono più determinato, più aggressivo, più motivato: in campo do tutto quello che ho. Quest’anno gioco di più, posso avere un impatto maggiore sulla partita con reti e assist e il ruolo di prima punta rispetto a quello di esterno d’attacco mi piace di più perché mi permette di stare più vicino alla porta ed incidere maggiormente”.



Ed il Victoria è più forte rispetto all’ultima stagione?



“Indubbiamente siamo più tosti e lo dice la striscia delle prime giornate: siamo a punteggio pieno dopo cinque giornate contro i due punti in otto partite del campionato precedente. La lotta al vertice è più combattuta rispetto al recente passato, il Victoria è in testa e vuole rimanerci il più a lungo possibile”.