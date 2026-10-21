Calcio 1a Categoria Victoria leader a sorpresa. Montanari: 'Stiamo con i piedi a terra'

"Siamo solo all’inizio, a fine girone di andata il quadro sarà più chiaro per tutti. Siamo una squadra giovane, che ha voglia di mettersi in mostra'

Riccardo Montanari, il Victoria è capolista in solitudine, davanti alle big Cattolica, Gambettola e Torconca ed è l’unica squadra imbattuta, con la migliore differenza reti come il Cattolica. Se lo aspettava?

“In tutta sincerità no, le nostre aspettative erano altre e tali rimangono. Siamo solo all’inizio, a fine girone di andata il quadro sarà più chiaro per tutti. Ad esempio, il Bellariva è ultimo in classifica, ma credo che alla lunga si risolleverà. Come si suole dire, mettiamo fieno in cascina per i tempi magri, che potrebbero arrivare nel corso della stagione. Ci servono per metterci al riparo da brutte sorprese, per tenere sempre lontana la zona calda. Una volta raggiunta la salvezza, potremo puntare a traguardi più ambiziosi”.

Due rigori a fil di sirena, contro il Superga in trasferta e domenica contro la Due Emme nel recupero, con Bastianelli glaciale entrambe le volte…

“Diciamo che ci ha detto anche bene in queste due partite, meno quando nel finale contro la Bagnese abbiamo sbagliato un rigore e quando nel recupero contro lo Junior Gambettola ci siamo fatti beffare perdendo due punti. Come vedete, alla fine i conti tornano come sempre nel calcio. Comunque, i penalty c’erano tutti e sono la testimonianza che fino alla fine abbiamo creduto nella possibilità di fare bottino pieno”.

C’è un motivo particolare in questo avvio di stagione così positivo?

“Se nelle ultime tre stagioni c’era qualche aspettativa che cammin facendo è andata delusa, quest’anno siamo parti sotto traccia, con una rosa che comprende anche molti giovani che si sono bene integrati con noi più esperti. Hanno voglia di mettersi in mostra e mister Girometti riesce a dare a tutti un buon minutaggio. Non abbiamo pressioni, ma più fame; ci alleniamo bene, con serenità e soprattutto ci divertiamo e quando ti diverti qualcosa di buono arriva di sicuro. Esiste un forte spirito di gruppo, cosa non scontata. Dobbiamo continuare così, con la stessa umiltà e leggerezza mentale e allora potremo toglierci altre soddisfazioni”.

In che cosa dovete migliorare?

“Sotto il profilo della manovra, in fase di costruzione - e qui mi chiamo in causa visto che sono un centrocampista - specialmente dalla linea di difesa. Dobbiamo affinare i meccanismi, credo che potremo crescere sotto questo aspetto. La cosa più importante è mantenere la solidità di squadra che abbiamo trovato, su quella nascono o muoiono le fortune di una stagione. Tenuto conto che la rosa è stata molto rinnovata, abbiamo trovato in fretta la quadratura. Anche sotto questo aspetto, comunque, stiamo lavorando, segnatamente sulle palle inattive. Con i ritorni di De Queiroz e Giorgini avremo nel reparto difensivo due frecce in più al nostro arco”.

Domenica prossima trasferta delicata a Gambettola…

“Sarà l’occasione per me per riabbracciare l’amico Ronchi, mio compagno di squadra al Verucchio quando salì dalla Prima alla Promozione. Al cospetto di una big, una delle candidate alla vittoria del campionato, sarà per noi un bel banco di prova”.



