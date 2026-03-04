Calcio, Victoria: prima squadra e giovanili. L'analisi di Dario Semprini

Il responsabile del settore giovanile: 'Abbiamo sbagliato alcune valutazioni, la squadra ha mostrato fragilità caratteriale. I baby? Stanno facendo bene'

Dario Semprini, responsabile del settore giovanile del Victoria. Che giudizio dà della prima squadra?

“E’ inutile negarlo, siamo al di sotto delle aspettative. Dopo l’ottimo girone di ritorno della stagione scorsa pensavamo, con la stessa rosa o quasi rafforzata da un poker di pedine, di poter disputare una stagione di alto livello, di essere in lotta per i playoff. La realtà dice che siamo a due punti dal quinto posto, che tuttavia difficilmente darà l’accesso agli spareggi promozione, ma ci siamo fatti scavalcare da più squadre tanto da rendere molto più complicata l’ipotesi spareggio”.

Il motivo di tanti alti e bassi?

“Abbiamo sbagliato alcune valutazioni, qualche giocatore non ha reso secondo le nostre aspettative oppure è stato al di sotto del suo rendimento abituale; abbiamo accusato assenze per infortuni o squalifiche di giocatori importanti, ad esempio Filippi non lo abbiamo ancora avuto. L’amalgama di squadra, nonostante il lavoro dei due mister a cui non si può imputare nulla, non è ben riuscito. Nel momento clou ci siamo smarriti dimostrando fragilità caratteriale. Per ritrovare la giusta intensità ci abbiamo messo molto tempo e ancora non lo abbiamo fatto compiutamente. Insomma, abbiamo convissuto con un sacco di problemi che ci hanno reso vulnerabili”.

Eppure il Victoria, nonostante tutti i problemi, può ancora aspirare un posto al sole: domenica si gioca quasi tutto nella trasferta sul campo della Due Emme, che ha un punto in più.

“E’ uno scontro diretto che dobbiamo cercare di vincere per giocarci fino alla fine le nostre carte playoff. Purtroppo sarà assente il portiere Fabbri per infortunio, Federico Rossi è in dubbio mentre rientra Giorgini (out anche Perazzini: la società lo ha messo fuori squadra, ndr). Qualora il verdetto del campo fosse negativo, una volta raggiunta la salvezza aritmetica, bisognerà pensare alla prossima stagione in cui sono favorevole a dare spazio ai ragazzi del 2008, 2009 e 2010 del nostro settore giovanile affiancati da qualche giocatore maturo. Già nelle prossime partite i nostri baby potrebbero meritarsi una chance ed essere così messi alla prova”.

Parliamo di settore giovanile. Come stanno andando le formazioni provinciali?

“Siamo contenti del loro rendimento: la Under 19 di Andrea Romani che gioca sotto età; la Under 17 di Danilo Casadei che si sta giocando il primato esprimendo un calcio divertente; la Under 16 di Giacomo Neri su cui attraverso la convocazione di capitan Semprini si sono accesi i fari della Rappresentativa provinciale; la Under 15 di Daniele Stefanini in continuo progresso e che lotta per l’accesso alle finali per i campionati Regionali; la Under 14 di Angelo ‘Valeriano’ Amadori, al suo primo anno di vita: ha iniziato il suo percorso formativo con buoni risultati. Infine, la squadra Under 21 di Terza con numerosi ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile è in lotta per i playoff. Mi piace, inoltre, sottolineare l’importante e proficuo lavoro nella formazione dei ragazzi da parte degli allenatori del settore Attività di Base”.

La terza edizione della Victoria Cup è alle porte. Quante squadre saranno in campo?

“Saranno 48 suddivise nelle fasce di età che vanno dal 2013 al 2018. Tutte le partite si giocheranno allo stadio Bani di Viserba si comincia il 31 maggio e si finisce il 2 giugno con finali e premiazioni”.