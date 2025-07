Calcio: Ferrani al Tre Penne, Difino e Manfroni al Riccione. Bakia: Toromani

Al Bellaria il giovane difensore Caverzan, in uscita dal Santarcangelo, e l’attaccante D'Orsi. Gabrielli alla Stella, Medri al Football Cava Ronco

Il Vigasio (serie D) ha ingaggiato Manuel Garavini, esterno sinistro basso che può fare anche mezzala, classe 2001, dell’Imolese. Manuel, in Serie D, ha vestito anche le maglie di Mezzolara e Marignanese Cattolica.

VALZER DEI DIFENSORI

Colpo di Tre Penne, che conferma due pezzi importanti della scorsa annata come Alessandro D’Addario e Mirko Palazzi: ha strappato il sì di Manuel Ferrani, classe 1987, difensore ex Rimini, nell’ultima stagione alla Sammaurese, tanta serie C e D. L'annuncio ufficiale nelle prossime ore. La Fiorita, invece, è pronta ad accogliere Mirko Drudi, classe 1987, nel caso in cui il Forlì lo lasciasse libero.

Il giovane Riccardo Medri, classe 2005, dell’Academy San Marino è approdato al Football Cava Ronco (Eccellenza). Il centrale ex Tre Penne Christian Griecoha firmato per il Pennarossa.

A proposito di difensori il Riccione ha definito l’ingaggio del difensore Alessandro Difino, classe 2002, nelle ultime tre stagioni al Gambettola e prima al Gabicce Gradara, giocatore conteso da più club. Arriverà anche un altro difensore scuola Rimini, Michele Manfroni, nell’ultima stagione al Misano a formare una coppia di centrali super. A centrocampo dovrebbe arrivare anche l’ex Tropical Coriano Matteo Serafini.

Il Bellaria si rinforza con il giovane difensore Thomas Caverzan, in uscita dal Santarcangelo, tessererà l’attaccante esterno Lorenzo D’Orsi del Coriano, è in pressing sull’esperto difensore del Pietracuta Angelo Gregorio, appetito da altri club. Un altro ex Santarcangelo, Nicola Canarecciè diretto al Bakia dove approda Kleidi Toromani, centrocampista classe 2000 ex Novafeltria.

ECCELLENZA

Il Sanpaimola annuncia con entusiasmo l'arrivo del centrocampista Lorenzo Ferretti. Ha iniziato nel settore giovanile del Cesena e ha giocato per tre anni in Serie D con squadre come Romagna Centro, Arzignano Valchiampo, Tuttocuoio e Montegiorgio. Dopo un anno in Lega Pro con il Forlì, ho deciso di tornare vicino a casa, giocando in Prima Categoria a Riolo Terme, poi per cinque anni a Russi e un anno al Medicina Fossatone.

Il Medicina tessera il portiere Simone Farina, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Sanpaimola e arriva a Medicina dopo aver giocato le ultime due stagioni nel campionato di Promozione, prima al Placci Bubano e poi, l’anno passato, al Frugesport.

L’attaccanteLuca Andreolidel Fratta Terme è nel mirino di Russi e Solarolo.

Filippo Fabbri centrocampista del Pietracuta è richiesto da Cervia, Gabicce Gradara e formazioni del campionato interno (Virtus su tutte). Il compagno di squadra Simone Gabrielli, 2004, ex Gabicce Gradara, sta per accasarsi alla Stella dove seguirà il compagno di squadra Filippo Belicchi.

Il difensore Samuele Pasini, classe 2001, è confermato al Diegaro.

Brenton Tolaritorna al Cervia nel ruolo di collaboratore. Con la sua empatia, i valori e l’esperienza maturata sul campo, sarà un punto di riferimento e mediatore tra squadra, staff e società. Il club guidato da Momo Montanari ha tesserato il portiere Marco Fusconi, classe 2002, ex Del Duca e Savignanese, la scorsa stagione si è reso protagonista assoluto con la maglia del Solarolo.

PRIMA CATEGORIA

Il difensore del Verucchio Niccolò Zoffoli, classe 1997, è passato al Rumagna club in cui ha già militato in passato.

Dopo Nicolò Marchetti e Alessandro Zanni, il San Bartolo ha definito il passaggio di Thomas Gallo, 2003 portiere dal Morciano; Alessandro Flore classe 2007, difensore dallo United Riccione e Bruno Amati1998, attaccante dall’Asar Riccione.