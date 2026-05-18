Calciomercato, Alfio Pellicioni è il nuovo ds de L'Aquila

La firma in settimana. Mister Biserni verso il Cervia, con lui anche il ds Iuzzolino. Malandri piace all'Imolese. Bellariva: il mister è Linguerri

E’ cominciato il valzer delle panchine. I boatos di mercato danno in arrivo al Cervia Roberto Biserni al posto di Marco Bernacci che con un post su facebook ha salutato e ringraziato tutti. Con lui potrebbe arrivare anche Daniele Iuzzolino ad integrare lo staff tecnico: dovrebbe essere una sorta di supervisore tecnico (come ds è da qualche mese arrivato c’è Andrea Maruca). Vedremo nei prossimi giorni. dal san Pietro in Vincoli

Il Bellariva ha comunicato da giorni che Denis Morolli non sarà l'allenatore nella prossima stagione. Sulla panchina biancazzurra dal novembre 2019, il "Moro" ha conquistato due promozioni (in Prima nel 2019-20 e in Promozione nel 2022-23), salvando la squadra in più occasioni. “In questi sette anni – scrive la società in una nota - la sua forza è stata la creazione di un gruppo meraviglioso di ragazzi che ha vinto tutto, riportando il granchio in Prima Categoria dopo 40 anni e raggiungendo la Promozione dove non era mai arrivato”.

Oris Linguerri, ex Sant’Ermete, quest’anno alla guida della Juniores del Morciano, è il suo sostituto in rampa di lancio: si aspetta la comunicazione ufficiale del club.

Al Roncofreddo riconfermata la coppia Matteo Milandri (direttore sportivo) e Federico Freschi (allenatore). Al Misano, dopo la doppia debacle, sono gironi di riflessioni. Difficile che possa proseguire il rapporto con mister Simone Muccioli.

Si separano le strade del Reno e di mister Michele Benedetti, protagonista di una bella salvezza.

Tra Pietracuta e Federazione sammarinese dovrebbe rinnovarsi la collaborazione. Il tecnico Enrico Malandri, che tanto bene ha fatto al Fratta Terme (Promozione in Eccellenza e playoff), ha ricevuto la chiamata dell'Imolese che ripartirà dall'Eccellenza.

Tra i direttori sportivi, Alfio Pelliccioni ha trovato l’accordo con L’Aquila nella giornata di lunedì. Era in lizza assieme a Stefano Giammarioli, Fabio Lupo, Stefano De Angelis, ex uomo mercato della Sambenedettese e Carlo Mammarella. La fumata bianca è attesa in settimana: da definire solo la durata del contratto (annuale o biennale). Per il mister da valutare se puntare su un tecnico esperto od un giovane rampante. Ritorna così in pista dopo una parentesi da procuratore l'esperto direttore sportivo tra le altre di San Marino, Monopoli, Mantova e Catanzaro.

Pietro Tamai ha avuto un colloquio, intanto, con il Fossombrone, ed è in contatto con l’Ancona ed il Giulianova.

Nel campionato sammarinese, cambia tecnico anche il Cosmos. Al posto di Andy Selva, a cui la società fa il più sincero “in bocca al lupo” per il futuro sportivo e personale, il candidato in pectore è Paolo Rossi, ex Domagnano e nell’ultima stagione al Gambettola, molto stimato dal nuovo direttore sportivo Filippo Cipriani. Assieme a Selva lasciano anche i vice Alberto Manca e Alex Gasperoni. Alla Juvenes Dogana è in arrivo Michele Camillini.

Alla Virtus è in programma un restyling della rosa, novità potrebbero esserci anche nello staff tecnico. Al Tre Fiori confermatissimo mister Danilo Girolomoni.