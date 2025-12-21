Altarimini

Calciomercato, ex Rimini: Alessandro Fabbri al Verona. Luca Conti vicino alla C

Il primo, difensore classe 2008, si è messo in luce in prima squadra nel Rimini. L'altro ex Primavera si è svincolato dalla Sammaurese

A cura di Stefano Ferri Redazione
21 dicembre 2025 02:25
Luca Conti (Foto Sammaurese)
Il difensore del Rimini Calcio Alessandro Fabbri, classe 2008 (1,91 di altezza), che in questa stagione ha giocato alcune partite in prima squadra, è stato tesserato dal Verona: è nella rosa della Primavera 1.

E' cresciuto nella Sanges e a 13 anni è stato portato al Rimini (gestione Rota) dal Lorenzo Magi che allora era tra i tecnici del settore giovanile biancorosso e poi è approdato al Cesena (tre scudetti giovanili vinti). La Primavera 1 è allenata dall'ex giocatore gialloblù Paolo Sammarco, è in campionato dietro le squadre di testa.

Anche per Luca Conti, mezzala – trequartista classe 2007 anche lui ex Rimini Calcio, si profila l'approdo nel professionismo: a fine mese molto probabilmente firmerà un triennale con un club di serie C (quattro le società su di lui: uno nel girone B, due nel girone A e uno nel girone C). In questo inizio di stagione era alla Sammaurese con cui ha già effettuato la rescissione del contratto.

