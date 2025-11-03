Calciomercato, Baldinini tra Diegaro e Cervia. Misano: rinforzi in arrivo

Anche l'attaccante Pecci infortunato al crociato. Pippi ha rescisso col Poggibonsi. Il Bellaria e il ds Righini di nuovo insieme

Altra tegola sul Misano. Anche l’esterno d’attacco Pecci come il compagno di squadra Torsani si è infortunato al legamento crociato per cui il Misano è costretto a tornare sul mercato (anche il difensore Bontempi starà fuori a lungo). Si fa il nome di Nunez, attaccante del Pietracuta, piacciono Sorrentino del Santarcangelo - nel mirino anche di altri club - e altri giocatori provenienti da fuori della Romagna anche con esperienza di categoria superiore. E’ il caso dell’esterno d’attacco gambiano Ebrima Kebbeh, classe 1998, già al Vastogiarrdi, Campagnola e Modica eora in forza all'Orceana.

Interesse al Misano anche il centrocampista Fabbri, in uscita dal Coriano come Mancini: su di lui anche Santarcangelo e Riccione.

L’attaccante Noschese, ex Comacchiese, è nel mirino della Savignanese.

A Bellaria rientrano le dimissioni del ds Aldo Righini. Spiega il presidente Fabio Ionni: “C’è stato un confronto costruttivo con Aldo, una pedina preziosa all’interno del nostro club per la sua competenza ed esperienza, e siamo contenti del suo rientro nella nostra famiglia”.

In Eccellenza l’attaccante Chiarini, ex Sampierana, ha rescisso con il Solarolo. E’ conteso in Promozione da Civitella e San Pietro in Vincoli e su di lui c’è anche un club di Eccellenza.

L’attaccante Pippi, ex Sampierana, ha rescisso con il Poggibonsi.

Con il Cattolica (Seconda) ha rescisso il centrocampista offensivo Cuomo che si sposta in Abruzzo, al Montesilvano (Promozione).

Al Tre Penne come sostituto di mister Berardi si fa il nome di Cecchetti, tecnico della Nazionale Under 21 di San Marino. Risoluzione del contratto a La Fiorita con il centrocampista Baldinini, ex Novafeltria. E’ conteso da Diegaro e Cervia.