Calcio: Bartoli lascia il T. Coriano: giocherà nel Tre Penne. Arriva F. Fabbri

Alla corte di mister Scardovi approda il difensore, classe 2002, nazionale sammarinese. Il centrocampista senegalese Yaba Thiaw al Gambettola

In serie D movimenti in casa Tropical Coriano. Il club e il calciatore Tommaso Bartoli, classe 2004, hanno deciso di interrompere anticipatamente, di comune accordo, il rapporto contrattuale. Bartoli, a segno domenica nel pareggio contro il Tuttocuoio, ha indossato la maglia biancorossoblu per 16 anni, crescendo nel settore giovanile fino al traguardo della prima Squadra in serie D.

“Un percorso che racconta appartenenza, passione, identità e attaccamento ai nostri colori. La società desidera ringraziare Tommaso per l’impegno, la serietà e l’esempio dimostrati in tutti questi anni, augurandogli le migliori fortune sportive e personali per il prosieguo del suo cammino” il messaggio di saluto del club.

Il futuro di Bartoli sarà nel campionato sammarinese, probabilmente al Tre Penne dove ritroverà Filippo Fabbri suo compagno di squadra al Coriano e dove potrà trovare più spazio.

In entrata, invece, il difensore Filippo Fabbri, classe 2002,, che ha rescisso il contratto con il San Marino Calcio. Passa dal girone F al girone D. Lunedì ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Scardovi. Il nuovo difensore corianese cresce nel settore giovanile del Cesena e nel 2018 si trasferisce alla SPAL dove disputa il campionato Under 17. L’anno successivo rientra tra le fila del Cavalluccio, prendendo parte al campionato Berretti; nel gennaio 2021 passa in prestito alla Correggese, in Serie D, collezionando 12 presenze tutte da titolare.

Nella stagione seguente approda al Forlì, sempre in quarta serie, mentre nel 2022 firma un contratto biennale con l’Olbia, vivendo la sua prima esperienza in Serie C. Dal 2024 ha militato nel San Marino, in D. E' nazionale sammarinese.

Fabbri vanta 40 presenze in C, 57 in D e 36 presenze in Nazionale, con 1 rete realizzata nell'amichevole disputata contro la Lituania nel marzo del 2022.

L'attaccante ex Sammaurese Emanuele Maltoni si sposta al Sant'Angelo Lodigiano: era in forza al Follonica Gavorrano.

Il Gambettola, dopo aver rinforzato l’attacco con Michael Noschese che ha già debutatto prima dello stop, il Gambettola tressera anche il centrocampista classe 2005 Yaba Thiaw, di originese senegalese, già alla Sambenedetetse e al Termoli, in questa stagione all’Acerrana e al Real Normanna.

⁠⁠⁠In Seconda, due rinforzi per il Real Rimini che si contende con il Cattolica il primato in Seconda P. Ingaggiati l'esperto difensore Dario Merendino, classe 1983, già al Russi e al Riccione e a lungo nel campionato sammarinese, e l'attaccante del Ghana Hudu Oppon, 168 centimetri, di piede destro, che fa della velocità e dello spunto nell'uno contro uno i suoi punti di forza. Nell'ultima stagione ha giocato nel Calcio Brusaporto, società del girone B di Serie D.