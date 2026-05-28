Calciomercato: bomber Manuele Pasolini scende in Prima: Cattolica

L'attaccante vestirà il giallorosso per la terza volta. Giovanetti: 'Aveva altre offerte, ma Manuele è troppo legato a questa piazza'

La bomba arriva di prima mattina, la sgancia Enrico Giovanetti, il presidente del Cattolica neopromosso in Prima categoria. Ha stretto l’accordo, che era nell’aria da tempo nonostante le smentite del presidente da alcuni giorni a questa, con il bomber Manuele Pasolini, per la terza volta in maglia giallorossa.

Si avete capito bene: bomber Pasolini nella prossima stagione giocherà in Prima categoria. Un sospiro di sollievo per le squadre di Promozione, una notizia invece indigesta per tutti i club che stanno pianificando in Prima una stagione per primeggiare.

“Pasoini a Cattolica è già stato due volte, l’ultima da gennaio in Promozione quando ha segnato 16 gol. Aveva molti pretendenti (tra gli altri club sammarinesi, il Bakia, il Gabicce Gradara), ma alla fine ha scelto il Cattolica anche perché a Pasolini sono legato da un rapporto di amicizia particolare – spiega Giovanetti, entusiasta del colpo da re del mercato – Pasolini ha impegni di lavoro anche all’estero, da altre parti non avrebbe potuto sempre garantire tre allenamenti, di sicuro non quattro, per cui per lui la scelta di Cattolica coniuga al meglio le esigenze lavorative e le sue ambizioni di calciatore. Sono molto contento”.

Si cerca adesso un'altra punta, un forte centrocampisra ed un difensore.

Pasolini, classe 1989, nell’ultima stagione è stato di gran lunga il miglior marcatore del campionato segnando 24 gol con la maglia del Riccione (31 presenze), la stagione precedente furono 22 al Cervia.