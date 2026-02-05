Calciomercato, c'è Zabre per l'attacco del Faenza

La punta centrale, forlivese di adozione, sarà a disposizione tra una decina di giorni. L'attaccante Ismael Mane torna al Medicina

Abdul Mubarac Zabre, classe 2001, è il nuovo importante tassello per l’organico del Faenza Calcio. Classe 2001, Zabre è un attaccante dotato di forza fisica, velocità e capacità di incidere in profondità. Predilige il ruolo di punta centrale, ma può giocare da seconda punta da esterno a destra o sinistra.

Zabre ha iniziato la stagione al Massa Lombarda, dove ha segnato tre gol, ma è stato frenato da alcuni infortuni. “Mentre mi stavo riprendendo dall’ultimo imprevisto – dice Abdul – ho valutato alcune situazioni e ho deciso di svincolarmi e accettare la proposta del Faenza calcio, una società che stimo e dove penso mi troverò bene. Conosco Leo Albonetti, mio coetaneo, e Gimelli, miei compagni al Forlì e Zauli, mio collega l’anno passato all’FCR Cava Ronco. Naturalmente ho avuto modo di affrontare da avversario altri giocatori e l’allenatore Cavina che ritengo un allenatore preparato e scrupoloso. Spero di esprimermi al meglio e di poter dare presto il mio contributo alla squadra per raggiungere il traguardo della salvezza e poi qualcosa di più”.

Abdul Mubarac Zabre può essere una risorsa importante per l’organico guidato da mister Nicola Cavina che riguardo al nuovo giocatore dice "Speriamo di averlo presto a disposizione, al 100% della condizione ci dara' sicuramente un aiuto importante perche ha caratteristiche che vanno a completare il nostro reparto offensivo".

Zabre è cresciuto nei settori giovanili di Forlì, SPAL Ferrara e Cesena. Nella stagione 2019/2020 ha esordito in serie D con la maglia dei galletti forlivesi. Ha poi proseguito la carriera vestendo le maglie di Savignanese, Victor San Marino, Sasso Marconi, Libertas (campionato interno sammarinese), Diegaro e Gambettola, FCR Forlì e Massa Lombarda.

La società Medicina Fossatone è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l'attaccante classe 2007 Ismael Mane per il prosieguo della stagione 2025/26.

Mané fa il suo ritorno a Medicina, dove ha debuttato nel cosiddetto calcio dei grandi, dopo un inizio di stagione trascorso nella Primavera del Carpi. Ismael riprende la sua avventura in giallorosso che lo vede a quota un gol, quello segnato alla sua seconda presenza in Prima Squadra, nell’ultima gara del campionato 24/25 contro il Tropical Coriano.