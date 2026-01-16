Altarimini

Calciomercato, colpo Bakia: dallo Young Santarcangelo arriva Luca Sorrentino

L'attaccante era inseguito anche dal Novafeltria, che chiuderà comunque due acquisti nei prossimi giorni

A cura di Riccardo Giannini Redazione
16 gennaio 2026 12:57
Calciomercato, colpo Bakia: dallo Young Santarcangelo arriva Luca Sorrentino - Luca Sorrentino PH Young Santarcangelo
Luca Sorrentino PH Young Santarcangelo
Santarcangelo di Romagna
Sport
Condividi

Luca Sorrentino rinforzerà l'attacco del Bakia. Il club di Cesenatico ha vinto la concorrenza del Novafeltria - entrambe le formazioni sono nelle posizioni di alta classifica del girone D di Promozione - e Sorrentino, in arrivo dallo Young Santarcangelo, sarà a disposizione del tecnico Michele Durante per la prossima partita di campionato, in casa con il Classe. Il Novafeltria rimane comunque sul mercato: in arrivo infatti, oltre all'attaccante, anche un jolly per difesa e centrocampo.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini