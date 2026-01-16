Calciomercato, colpo Bakia: dallo Young Santarcangelo arriva Luca Sorrentino

L'attaccante era inseguito anche dal Novafeltria, che chiuderà comunque due acquisti nei prossimi giorni

Luca Sorrentino rinforzerà l'attacco del Bakia. Il club di Cesenatico ha vinto la concorrenza del Novafeltria - entrambe le formazioni sono nelle posizioni di alta classifica del girone D di Promozione - e Sorrentino, in arrivo dallo Young Santarcangelo, sarà a disposizione del tecnico Michele Durante per la prossima partita di campionato, in casa con il Classe. Il Novafeltria rimane comunque sul mercato: in arrivo infatti, oltre all'attaccante, anche un jolly per difesa e centrocampo.