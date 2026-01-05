Calciomercato, F.Cava Ronco: il trequartista Casadei. Bellaria: Grassi

Il primo, classe 2004, settore giovanile di Bologna ed Empoli, ha giocato in D nel Corticella. Il secondo proviene dal Bakia. Per il Solarolo c'è Solaroli

In Eccellenza il F. Cava Ronco tessera il trequartista classe 2004 Jacopo Casadei, talento forlivese di piede sinistro, 1,79 di altezza. Dopo l’esperienza in Serie D con il Corticella ed una crescita importante nei settori giovanili di Cesena e Bologna, Casadei è pronto a rilanciarsi in Eccellenza. Indosserà la maglia numero nove.

Al Bologna in due stagioni 43 presenze, cinque reti e tre assist, indossando anche la fascia da capitano dell’Under 18 nella seconda parte della stagione 2020/2021. Nel campionato successivo prende parte al prestigioso Torneo di Viareggio e disputa la finale del Campionato Nazionale Under 18, persa 2-1 contro la Spal.

Nella stagione 2022/2023 si trasferisce all’Empoli con la formula del prestito, trovando però poco spazio e collezionando quattro presenze tra Primavera e Under 18. Tornato al Bologna, viene ceduto al Corticella. Con la maglia biancoblù vive due stagioni intense: la prima culmina con la storica finale playoff raggiunta dal “Corticella dei miracoli”, poi persa 2-1 ai supplementari contro il Ravenna; la seconda, invece, si chiude amaramente con la sconfitta nei playout contro la Sammaurese e la conseguente retrocessione in Eccellenza. Un biennio che consente comunque a Casadei di maturare esperienza, mettendo insieme 59 presenze, quattro goal e tre assist.

Centrocampista offensivo, Casadei ama giocare tra le linee e partecipare attivamente alla manovra: "Sono un giocatore offensivo e di fantasia: mi piace ricevere palla tra le linee, dialogare con i compagni e fare la differenza negli ultimi metri".

Alla Spal rescissione consensuale con l’attaccante ex Sammaurese Davide Gaetani.

Il Solarolo si rafforza con Giacomo Solaroli, esterno offensivo classe 2007 dalle spiccate qualità tecniche e da una struttura fisica già evoluta. Proviene dalla Primavera del Primavera del Forlì FC. L’occasione per un confronto immediato con il calcio dei grandi e accelerarne il processo di crescita sotto il profilo competitivo, mentale e caratteriale.

In Promozione, il Misano nelle prossime ore annuncerà un nuovo acquisto. Dovrebbe trattarsi del promettente difensore centrale riminese Diego Madonna, classe 2005.

Il Bellaria rinforza il centrocampo con Diego Grassi. Classe 2005, dopo i primi passi nel Bakia e tre anni nel settore giovanile del Cesena, ancora giovanissimo disputa alcuni campionati di Promozione con le maglie di Cervia e Bakia. Proprio con la squadra di Cesenatico, in questo campionato, ha segnato la terza rete nella gara di andata al Nanni contro i biancazzurri. Grassi approda al Bellaria Igea Marina con grande entusiasmo, pronto a dimostrare già dalla gara di martedì tutto il suo valore.