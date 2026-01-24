Altarimini

Calciomercato, il baby difensore Manzi dalla Sammaurese al Torino

L'esterno d'attacco 2007 Luca Conti, ceduto dal club romagnolo all'Ascoli, è passato al Chievo. Roncofreddo: preso il centrocampista Podo

24 gennaio 2026
Luca Conti, esterno d'attacco cresciuto nel Rimini Calcio, è stato girato dall'Ascoli in serie D al Cheivo Verona. Conti dallo scorso luglio Conti vestiva la maglia della Sammaurese. Nonostante la giovane età, ha messo in mostra tutto il suo talento in campionato, arrivando a collezionare un totale di 17 presenze con i giallorossi. Ora continua la sua stagione con il Chievo, per cercare di aiutare la squadra a rimanere nelle più alte posizioni della classifica, ma al contempo, crescere al fianco di giocatori esperti.

Queste le prime parole da gialloblù di Luca: ”Il Chievo è una società storica, quando sono venuto a conoscenza di questa opportunità ho subito detto di sì. Sono felicissimo di essere qua, orgoglioso, motivato e non vedo l’ora di crescere partita dopo partita e ambire al massimo. Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo".

Un altro ex Rimini Calcio fa un salto importante. Si tratta del difensore classe 2008 Enrico Manzi: approda al Torino che ha battuto la concorrenza della Fiorentina. Lunedì sarà a Torino per firmare il primo contratto da professionista (fino al 2028) e per mettersi a disposizione del tecnico Francesco Baldini in Primavera.

Il Roncofreddo, che oggi sfida il Diegaro in anticipo (ore 15 campo Cocif di Longiano), ha tesserato il centrocampista Nicolò Podo, classe 1998.

