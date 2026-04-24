Calciomercato: il Cattolica promosso cambia mister

Non confermato Raffaele Di Nunzio. Mastronicola guiderà probabilmente il Murata, alla Cosmos il ds non è più Castellazzi: contatto con Tamai

Primi movimenti di mercato in Italia e nel campionato sammarinese.

A Cattolica, promosso in Prima categoria con quattro giornate di anticipo, il presidente Enrico Giovanetti ha annunciato il cambio di mister: Di Nunzio, infatti, a sorpresa non è stato confermato. “Faccio complimenti a Raffaele, ma io e lui abbiamo avuto diverse, anche sulla gestione”. Il presidente giura di non aver ancora contattato altri mister e di voler allestire una squadra in grado di vincere il campionato.

“La rosa dovrà essere composta da venti giocatori, tutti sullo stesso livello, e al loro fianco ci sarà un manipolo di Juniores” spiega – A giorni parlerò con i giocatori: nella rosa rinnovata saranno inseriti sette, otto pedine”. Qualcuo della vecchia guardia potrebbe appendere le scarpe al chiodo.

A proposito di mister, l’ex portiere del Rimini Ciccio Scotti, da anni sulla panchina del Montecalvo (Prima A Marche), anche quest’anno in zona playoff, ha ammiratori in categoria superiore in Romagna e Marche.

Si parla con inistenza dell'arrivo al Diegaro del dirigente Massimo Grisolini, già al Cava Ronco e in questa stagione al Solarolo. Il mister in pectore è Maurizio Montalti.

CAMPIONATO SAMMARINESE Un altro ex allenatore del Rimini, Alessandro Mastronicola, allenerà il Murata di cui è stato giocatore nella stagione 2014/2015. Per lui sarebbe la prima esperienza da allenatore nel campionato sammarinese. A lui l'arduo compito di risollevare il club dalle ceneri di questo campionato che si sta per chiudere con il -2 in classifica ed era cominciato con 9 punti di penalizzazione.

Fabrizio Castellazzi non è più il direttore sportivo del Cosmos. La società ha avuto un abboccamento con Pietro Tamai. Anche alla Virtus c’è aria di novità: il ds Matteo Guiducci è dato in partenza come il tecnico Luigi Bizzotto.

A La Fiorita appende le scarpe al chiodo l’attaccante Emiliano Olcese, che comincerà la carriera da allenatore.