Calciomercato, il difensore Alessandro Fabbri al Montecchio

Cresciuto nel Rimini, ha giocato nel Santarcangelo conquistando la serie C2. Era in questa prima parte di stagione al San Marino

Il K Sport Montecchio ha un nuovo innesto in difesa: si tratta di Alessandro Fabbri, classe ’90, un giocaore di qualità ed esperienza. Dopo aver disputato una prima parte di stagione con il San Marino in Serie D, Fabbri si unisce alla squadra per affrontare le prossime sfide della seconda parte della stagione sportiva. Fabbri, cresciuto nel Rimini Calcio, ha giocato nel Santarcangelo conquistando la promozione in serie C2 . Vanta una carriera tra Serie C e Serie D e nelle ultime due stagioni passate è stato in forza alla Casertana.

Grantisce solidità e personalità. In carriera vanta 270 presenze in Lega Pro tra cui Casertana, Trento e Südtirol, circa 100 le presenze in Serie D (Del Duca, Mezzolara e Mestre): numeri che testimoniano un percorso di assoluto spessore nel calcio professionistico e dilettanti.

Il San Marino Calcio cha acquistato a titolo temporaneo: Fabio Corigliano, Paolo Del Tufo, Habtamu Gasti, Salvatore La Monica ed Ivan Silvestri. Con questi ultimi arrivi sono ben 11 gli acquisti negli ultimi due giorni. Corigliano centrocampista di piede destro classe 2000, Del Tufo difensore centrale classe 2007 di piede destro, Gasti difensore laterale classe 2006 di piede destro, La Monica punta centrale asse 2007 di piede sinistro, Silvestri difensore centrale classe 2005 di piede sinistro.

In precedenza sono arrivati: Hélder Bafode Baldé, Alessandro Brancato, Michele Masala, Simone Milazzo, Michele Volpe ed Alessio Ziello.

Baldè difensore centrale di piede destro classe 1998, Brancato attaccante centrale classe 2004 ambidestro, Masala attaccante laterale classe 2004 di piede sinistro, Milazzo centrocampista classe 2005 di piede destro, Volpe punta centrale classe 1998 di piede destro e Zaillo centrocampista classe 1999 di piede sinistro.