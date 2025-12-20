Calciomercato, il Riccione svincola Ambrosini. Bomber Collini al Rumagna

Il Tropical Coriano ufficializza il giovane Jacopo Piermaria. Tre pedine per il Bellariva. Via vai in casa Sammaurese. Cervia ancora senza mister

Il Piacenza l’ha spuntata su Francesco Manuzzi, in uscita dal Forlì (oltre 90 gol nelle ultime 7 stagioni in Serie D e due promozioni in C con Alcione e Ravenna) cercato fortemente dalla Pistoiese: l’attaccante ha espresso la decisiva preferenza verso il biancorosso tanto che la Pistoiese ha chiuso per Kamal Rizq, altro bomber in uscita dal Chisola e da 50 reti nelle ultime 100 gare. Il trasferimento sarà ufficializzato ai primi di gennaio.,

Il Tropical Coriano ufficializza l’ingresso in rosa di Jacopo Piermaria, calciatore svincolato, reduce dall’esperienza al Rimini Calcio. Nativo di Rimini, classe 2008, il nuovo esterno di centrocampo corianese inizia la carriera calcistica nel settore giovanile della Vis Pesaro, militando nell’Under 14. Successivamente si trasferisce al Cesena, dove prende parte ai campionati Under 16 e, nella prima parte della stagione, Under 17. Nel mese di gennaio passa al Rimini e a seguito del fallimento della società, arriva a Coriano.

In casa Sammaurese, è arrivato l’attaccante Antonio Varriale, classe 1999. Preso anche il centrocampista riminese Massimo Brigidi, 2006, scuola Cesena, ex Fossombrone e Villa Valle in serie D. Tesserato anche in prestito dalla Nuova Sondrio il terzino Kevin Klain dos Santos, classe 2007, nato negli Stati Uniti (passaporto Usa e brasiliano), alto 1,90.

Se ne va il giovane – classe 2007 – Luca Conti, mezzala-trequartista della Primavera, arrivato in estate dal Rimini. E’ tra Ancona e Teramo. Il trequartista Carte Said scende in Eccellenza in Campania.

Nonostante l’importante vittoria a Fratta Terme, l’Osteria Grande ha deciso la separazione con mister Fabio Malaguti e il ritorno, a sorpresa, di Vito Melotti, tecnico che aveva salutato i biancoblu in estate dopo un triennio di successi, culminato con la difficile salvezza dello scorso anno da neopromossi. Per l’Osteria si tratta del terzo allenatore stagionale, dopo Geraci e Malaguti.

Il Sant’Agostino è lieto di annunciare l’arrivo di Matteo Orlandi, centrocampista classe 2006 proveniente dal Cittadella Vis Modena. Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, Matteo prosegue il suo percorso alla Portuense, dove realizza 7 reti attirando l’attenzione del Cittadella in Serie D. Nel mese di dicembre viene ceduto in prestito alla Primavera della SPAL, per poi fare ritorno al Cittadella al termine della stagione, rimanendovi anche in quella successiva.

Il Bellariva si rinforza con l’attaccante 2005 Julian Pierini del Pietracuta (è Nazionale Under 21 sammarinese) e Pablo D’Adamo dal Misano ed in precedenza all’Asar dalle giovanili fino alla prima squadra, e Andrea Raimondi dal Collinello (classe 1999), ex Faetano e Tre Fiori negli ultimi due anni.

Il Riccione svincola l’attaccante Alex Ambrosini, che probabilmente ritorna nel campionato sammarinese (da genaio parteciperà al corso Uefa D a Coriano).

Il Cervia non ha ancora annunciato il nuovo mister: il club punta su Marco Bernacci.

L’esperto attaccante Pietro Collini, liberato dal Roncofreddo, si accasa al Rumagna (Prima H), club in piena lotta playoff ed in cui ha fatto le giovanili e trova tanti amici e soprattutto un mister che conosce bene, suo grande amico ed estimatore, come del resto il presidente Stefano Scarpellini che da mister allenò Collini nella sua stagione più prolifica (25 gol). Un attaccante che porta mentalità in fase offensiva.