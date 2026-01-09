Calciomercato, l'ex Rimini Cernigoi alla V. Verona. T.Coriano: E. Brisku

L'attaccante si accasa in C dopo la parentesi al Cluj. Il giovane difensore raggiunge il fratello Bryan alla corte di Scardovi. Doppio colpo del Torconca

Un altro ex Rimini Calcio trova squadra. Si tratta di Iacopo Cernigoi, che torna alla Virtus Verona firmando un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo. Classe 1995, Cernigoi riparte da Verona dopo la recente parentesi in Romania con il Cluj, portando con sé un curriculum da 236 presenze e 41 gol tra i professionisti, oltre a 66 gare e 24 reti in Serie D.

Il suo ritorno rappresenta una tappa significativa: nella stagione 2015/2016 chiuse con 34 presenze e 17 gol, segnando in modo determinante il cammino della Virtus. Nel corso degli anni ha vestito le maglie di Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, Seregno, Pescara, Feralpisalò, Crotone e Rimini, confermandosi attaccante affidabile e incisivo. Indosserà la maglia numero 18.

Il Tropical Coriano ufficializza l’ingresso in rosa del calciatore Elia Brisku, classe 2007, proveniente dal Fossombrone Calcio. Fratello minore di Bryan, è un difensore versatile che ricopre prevalentemente il ruolo di terzino destro, ma può essere impiegato anche come centrale o braccetto in una difesa a tre. Alto 1,82 m, nato in Albania, è cresciuto nel settore giovanile del Cesena Calcio, con cui ha completato l’intero percorso di formazione, dall’Under 17 fino all’Under 20. Nella prima parte della stagione ha militato nella formazione marchigiana impegnata nel campionato di Serie D, Girone F

Come anticiparo da Altarimini.it, la guida tecnica della Juniores Nazionale è stata affidata a Paolo Borioni.

Il San Marino Calcio comunica di aver trovato l'accordo con Deno Bonopera per il ruolo di preparatore dei portieri. Deno, classe 85, ex portiere professionista arriva al San Marino dopo due stagioni in Lega Pro con il Rimini FC.

La Luparense si muove con decisione sul mercato per potenziare il proprio reparto offensivo e punta con forza su un profilo di assoluto spessore per la categoria: Cherif Diallo in uscita dalla Pistoiese.

Il Torconca si rafforza con l’esterrno alto Giovanni Cesarini proveniente dal Misano e l’esperto attaccante Filippo Capriotti proveniente dal Sant’Ermete.