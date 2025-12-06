Calciomercato, Misano da urlo: tesserato Francesco Scarponi

Domenica super sfida a Savignano. Il presidente Manzi: "Altro investimento importante per cercare di vincere"

E’ sicuramente il colpo grosso di questa seconda parte di mercato dilettanti. Il trequartista-seconda punta Francesco Scarponi classe 2000, svincolatosi dal Tropical Coriano, ha trovato l’accordo con il Misano e già domenica è disponibile per il big match contro la Savignanese dell’ex mister Zagnoli, a Savignano. Un autentico big match.

Scarponi, che ha vinto due campionati di Eccellenza con United Riccione e Tropical Coriano, ritrova il compagno di squadra Andrea Tamagnini; ha la mission di centrare il terzo hurrà della sua carriera grazie ai suoi gol e agli assist in cui è specialista. Un reparto offensivo da leccarsi i baffi, che fa della squadra di Oscar Muratori la formazione più accreditata per la vittoria finale.

Si tratta di un giocatore rapido, mobile e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Scarponi porta energia, imprevedibilità e profondità al reparto avanzato del Misano. “Ho scelto Misano perché fin da subito ho visto una società seria e con grandi ambizioni. Sono pronto a dare il mio contributo: ci aspettano due partite importanti e voglio farmi trovare pronto" le sue prime parole..

IL PRESIDENTE "E’ un altro investimento importante da parte della società dopo quello di Villanova – spiega il presidente del club Marco Manzi – per fare fronte alle assenze in attacco per gravi infortuni di bomber Torsani e di Pecci. Scarponi, che è di piede destro, sarà utilizzato sulla fascia sinistra mentre Villanova alle spalle delle punte”. Con questo ulteriore arrivo il mercato del club in entrata è chiuso.

Presidente Marco Manzi, qual è l’obbietivo del club.

“Vogliamo competere fino alla fine per il primo posto migliorando la classifica della stagione scorsa, almeno arrivare ai playoff che la stagione scorsa hanno avuto un epilogo amaro. I competitor, però, non mancano: la stessa Savignanese che ha due punti in più di noi, il Cervia, il Riccione che è in forte ripresa dopo una difficile partenza, il Novafeltria”.

Domenica vi aspetta lo scontro diretto di Savignano, una sfida particolare perché vi trovare sulla vostra strada l’ex mister Zagnoli…

“E’ vero, mi aspetto un avversario guardingo, che ha due risultati su tre a disposizione forte del +2: noi cercheremo di metterli in difficoltà e di vincere ribaltando così il trend della stagione scorsa quando invece non abbiamo mai vinto i big match giocandoci di fatto la promozione in Eccelelnza. Arriviamo alla sfida freschi dopo il turno di riposo, con un’arma in più come Scarponi. Prevedo un match equilibrato per tutti i 90 minuti. Sarà deciso da episodi”.

LE ALTRE

La Sammaurese sta per cambiare proprietà: è nelle mani del sammarinese Stefano Guerra.

Il San Marino è in pressing su Tommaso Barnabà, esterno classe 2001 dell’Imolese (ex Ancona in C).

Dopo aver rescisso con la Sampierana, il jolly Mbaye Sylla trova squadra: è stato tesserato dalla Comacchiese (Eccellenza B(.. Per lui settore giovanile San Marino Calcio, Bellaria Igea Marina e Rimini. Due anni in serie D con il Sona, e uno col Lanusei. In Eccellenza ha giocato per il Riccione, a Cattolica e Sampierana.

Il centrocampista Alex Tentoni dalla Stella passa al Verucchio in Prima: oggi in anticipo affronta il Torconca.