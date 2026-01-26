Calciomercato, Misano: in arrivo l'attaccante Iacovetta

Il centrocampista Marco Asllani è del Cervia. Francesco Gori nuovo il ds della Folgore. Murata: c'è un nuovo presidente

Il Misano capolista sta per chiudere con un attaccante, Michele Pio Iacovetta, classe 2005. E’ alto 1,80, gioca da prima punta, ma fa tanto movimento e crea gioco per la squadra. Ha militato nel Campobasso Primavera ai tempi della Lega Pro, ha fatto parte della Rappresentativa Nazionale di Lega Pro (16 reti in 17 presenze). Ha giocato con Foggia, Vastogirardi e in questa prima parte era al San Salvo (Eccellenza abruzzese).

Marco Asllani è un nuovo giocatore del Cervia United. Si tratta di un centrocampista classe 2001, cresciuto nei vivai di Cesena e Chievo e con esperienza in Serie D con Sammaurese, Castrovillari e Voghera. “Marco porta qualità e personalità al nostro centrocampo” il pensiero della società.

Francesco Gori, ex giocatore, figlio del mitico Bobo Gori deceduto improvvisamente qualche anno fa, è il nuovo direttore sportivo della Folgore.

Al Murata, dopo appena due anni, nuovo ribaltone societario. Jader Vagnini è il nuovo presidente della società, che ritorna in mano ai muratesi. Il Consiglio Direttivo è composto da Davide Graziosi (Vicepresidente), Fabio Vitaioli (Segretario Generale), Nicola Albani (Responsabile Finanziario) e Manuel Marani (Consigliere). Il club, penalizzato, è ultimo in classifica.