Calciomercato, per il Fratta Terme l'esperto centrocampista Papa Seck

Fino a dicembre era al Mezzolara, ha esperienza in serie D. Il difensore Lorenzo Bianchi passa dalla Sammaurese al Matelica. Trombetta torna al Forlì

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l'accordo per il ritorno tra le sue file dell’attaccante Michele Trombetta, classe 1994, ora in forza al Piacenza (tre reti). E' un ritorno. la scorsa stagione conquistà la promozione in serie C segnando sette reti.

Lorenzo Bianchi, terzino ex Primavera Rimini, già al Fossombrone ed in questa stagione alla Sammaurese è approdato al Matelica, club di Eccellenza Marche. Su di lui c'era anche il Pietracuta che sta battendo altre piste.

Il centrocampista senegalese Papa Medoune Seck, classe 1994, è un nuovo giocatore del Fratta Terme. Fino a dicembre era tesserato con il Mezzolara. Ha esperienza in Spagna ed in Francia con le maglie di Alhaurino e Amiens, giocando nella Serie C del campionato transalpino. In Italia ha conosciuto la Serie D, con le maglie di Sona, Aprilia e Castiadas. Su di lui c'era anche il Cava Ronco.

Dal Sant’Ermete, dopo l'attaccante Alessandro Fabbri, ritornato al Bellariva, se ne va anche Filippo Chiussi: approda al Verucchio. Al Savio esonerato il tecnico Christian Pedrelli ed il vice Davide Delvecchio

Al Tre Penne, oltre a Tommaso Bartoli, arriva anche il portiere Michael Munari. Nato nelle giovanili del Rimini, è passato per Cattolica, San Marino Calcio, Misano fino all’approdo in Serie C alla Vis Pesaro e nelle ultime due stagioni la Serie D con Castelfidardo e Albalonga, con quest’ultima ha disputato 13 presenze nella prima parte dell’anno.