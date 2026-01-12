Calciomercato RSM, Virtus-Piscitella: si aspetta l'ufficialità

Arriva l'ex attaccante esterno del Rimini che già si allena con la squadra di Bizzotto. Parte Niang, direzione Eccellenza Puglia. Sensoli verso il Tre Fiori

Colpo grosso della Virtus campione di San Marino. Da qualche giorno si allena con la squadra Giammario Piscitella, 32enne attaccante esterno ex Rimini, che ha risolto mesi fa il contratto con l’Ancona. Il giocatore, crescito nelle giovanili della Roma, ha un curriculum fatto di 44 presenze in Serie B e oltre 150 in C, con 40 reti e 34 assist nei 334 gettoni accumulati tra le varie categorie. Un rinforzo di lusso in vista della seconda parte di stagione. Il club è in attesa del tesseramento.

Intanto l’attaccante du colore di origine senegalese Aziz Niang, classe 2002, lascia il club e si accasa in un club di Eccellenza in Puglia. L’attaccante Davide Scappini dovrebbe rimanere: in settimana darà la risposta definitiva.

Intanto in casa Virtus sono ufficiali gli arrivi del portiere Giacomo Venturini classe 2004 ex Ravenna e Nocerina, dell’esterno sammarinese classe 2004 Marco Gasperoni, mentre è avviata una trattativa per un centrocampista con anni di milizia in serie D.

L’attaccante Nico Sensoli è nel mirino dal Tre Fiori.

Alla Cosmos verrà ufficializzato a breve il difensore ex Santarcangelo Davide Maioli e l'attaccante Alex Ambrosini