Calciomercato, Santarcangelo: Christian Cenci per il centrocampo

Il Santarcangelo si rafforza con il centrocampista riminese Christian Cenci, classe 1997. Porta con sé un’importante esperienza maturata negli anni: un anno in Lega Pro con il Ravenna e nove stagioni in Serie D, durante le quali ha vestito le maglie di Forlì, San Marino, Vado, Sancataldese, Paternò, Fossano, Sangiovannese e, nell’ultima stagione, della Novaromentin.

Santarcangelo accoglie Christian con la convinzione – recita la nota del club - che la sua professionalità, il suo percorso professionale e la sua dedizione rappresentino un valore significativo per la crescita dei nostri giovani e per il prosieguo del campionato.

Come già anticipato da Altarimini, il Tropical Coriano ha ufficializzatol’arrivo di Alberto Riccardi, classe 2006, proveniente dall'Imolese 1919. Nazionale sammarinese (è nativo di Borgo Maggiore), il nuovo esterno corianese è cresciuto nella San Marino Academy e, nella scorsa stagione, da gennaio a giugno è passato a La Fiorita, dove ha disputato il campionato interno segnando 1 gol in Coppa e fornendo diversi assist decisivi Il 24 marzo scorso ha debuttato con la Nazionale Maggiore di San Marino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Romania. Vanta 8 presenze con la selezione maggiore, 12 in Serie D (11 in campionato e 1 in Coppa Italia), 2 partite nei preliminari di Conference League con La Fiorita e ha ricevuto il premio Golden Boy 2025 come miglior Under 23 sammarinese.

Svincolato l’attaccante Matteo Vinci che si è accasato al Mezolara.