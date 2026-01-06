Calciomercato, Santarcangelo: in arrivo il portiere Pazzini

L'esterno d'attacco 2007 Luca Conti, ex Primavera Rimini, ha firmato con l'Ascoli. Enrico Sabba dal Chieti al Sant'Angelo. Fiorini, ex Rimini, al Prato

L’attaccante esterno Luca Conti, classe 2007, cresciuto nel Rimini Calcio e prima ancora all’Imolese, ha firmato con l’Ascoli un contratto triennale. Su di lui corte serrata di molti club tra cui Lumezzane, Vicenza, Crotone, Teramo, Ancona. Nei prossimi dieci giorni potrebbe essere ceduto in prestito in un altro club.

Un altro ex Rimini si accasa. Si tratta di Mattia Fiorini, centrocampista centrale classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Con la Fiorentina U19 ha collezionato 65 presenze, impreziosite da 5 gol e 4 assist. Nel suo percorso anche tanta esperienza tra i grandi: 72 partite in Serie C, con 3 gol e 2 assist. Mattia arriva a Prato da svincolato, a seguito dell’esclusione del Rimini dal campionato di Serie C, club con cui in questa stagione aveva totalizzato 13 presenze.

Enrico Sabba è un nuovo giocatore del Sant'Angelo (serie D). Il centrocampista, classe 1998, arriva dal Chieti, club con cui ha disputato la prima parte della stagione (Scott Arlotti era suo compagno di squadra: si è infortunato ai legamenti) . Cresciuto nel settore giovanile di Santarcangelo e Modena, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Ravenna, Legnago Salus, Sammaurese, Cattolica, Victor San Marino e Lentigione.

Lorenzo Dall’Osso, in uscita dalla Sammaurese, potrebbe ritornare all’Imolese. L’attaccante ex San Marino Nicholas D’Este è nel mirino di Desenzano, Folgore Caratese, ma il Chievo vuole tenerlo e ha proposto il rinnovo.

Dalla Sammaurese esce anche il portiere Gianmarco Pazzini, classe 1990, già alla GiacomenseVictro San Marino, Savignanese e club del campionato interno sammarinese. Andrà a difendere i pali della porta del Santarcangelo: mercoledì attesa la firma. Un bel rinforzo per mister Luca Fregnani.Le strade del Murata, club del campionato sammarinese, e di mister Camillini si separano.