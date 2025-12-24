Calciomercato, Sant'Ermete: ecco il difensore Lorenzo Colombi

Classe 2005, arriva dalla Savignanese. Due centrocampisti per il Medicina: Guidi e Bovo

Doppio arrivo in casa Medicina Fossatone. Arriva Salvatore Guidi, centrocampista classe 2007. Cresce calcisticamente a San Lazzaro, prima della chiamata del Bologna. Dopo le quattro stagioni in rossoblù, i colori non cambiano col trasferimento all’Imolese dove, dopo una brillante stagione nella Juniores Nazionale condita da ben 10 reti, viene aggregato alla Prima Squadra in Serie D. Nel dicembre 2024, infine, va in prestito allo Zola Predosa in Eccellenza. Salvatore arriva a Medicina dopo una prima parte di stagione al Progresso (Serie D).

Accordo anche con Alessio Bovo, centrocampista classe 2003. Bovo cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Imolese, prima della chiamata, nel 2016, del Bologna dove resta per quattro stagioni prima di fare ritorno a Imola, in Primavera. Il debutto nel calcio dei grandi arriva nel 2021 col trasferimento a Mezzolara, in Serie D. Tre stagioni a Budrio e una, l’ultima, a Corticella, sempre in quarta serie. Alessio arriva a Medicina dopo aver giocato fino a qui con la maglia dell’Osteria Grande.

L’A.S.D. Tropical Coriano comunica che, di comune accordo, si separano le strade con i tecnici della Juniores Massimo Zanini ed Emanuele Pacassoni. La società desidera ringraziare Massimo ed Emanuele per il lavoro svolto fino a questo momento, per la professionalità dimostrata e per il contributo dato ai nostri ragazzi. A entrambi vanno i più sinceri auguri per le future esperienze sportive e personali. La squadra Juniore dovrebbe essere affidata a Paolo Borioni.

In Prima, sotto l'albero del Sant'Ermete c'è Lorenzo Colombi, difensore centrale classe 2005, cresciuto tra Gambettola e soprattutto Savignanese dove ha giocato negli ultimi cinque anni e mezzo debuttando anche in prima squadra.

“La squadra sta lottando per vincere il campionato di Promozione – racconta Colombi – e non avevo molto spazi, così ho deciso di rimettermi in gioco per dimostrare tutte le mie qualità. Sono molto contento di questa opportunità. Spero di dare il mio contributo alla causa per far subire meno gol possibili, quando non si prendono male che vada si porta a casa un pareggio”.

Colombi bada più alla sostanza che all'estetica in campo. “Non ho mai giocato nella difesa a tre, mi reputo un difensore veloce e mi piace molto l'anticipo. Io sono interista sfegatato e il mio giocatore preferito nel ruolo è Bastoni anche se ha caratteristiche diverse e ovviamente maggiore talento rispetto a me”.

Il S. Ermete ha chiuso il girone d'andata con un punto sopra la zona play-out, una classifica traballante che ovviamente ha un po' ridisegnato gli obiettivi stagionali. “Il campionato è iniziato male, dovremo cercare di rimetterci in carreggiata. Io ho già disputato un'amichevole in questa sosta natalizia assieme ai nuovi compagni e devo dire che ho visto una buona squadra. Poi conoscevo già Fornari, Pazzini e Landi. Il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza, poi potremo puntare più in alto possibile”.

Lorenzo è figlio d'arte perché suo papà Marcello allena proprio i portieri della Savignanese e a sua volta ha passato una carriera sportiva a volare tra i pali. “A casa ci confrontiamo sempre e mi sprona, è stato il primo a consigliarmi di cambiare aria per trovare maggiore spazio. Anche mio nonno era portiere e quando ero più piccolino mi ha sconsigliato di seguire le loro orme perché il ruolo è troppo delicato e di responsabilità”.

Cena Natalizia. Ottimo successo per la cena natalizia andata in scena al Baldoria. Presente ovviamente la prima squadra e lo staff ma il colore più vivace l'hanno fornito i bambini del settore giovanile. L'entusiasmo è salito alle stelle durante la ricca lotteria con succulenti premi sportivi. Dulcis in fundo, il regalo natalizio del presidente Alex Martino che a fine serata ha donato una sciarpa del S. Ermete con la scritta “forza verdi” e lo storico logo con il papero. Il miglior modo per abbracciare la pausa natalizia.