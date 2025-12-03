Calciomercato, Tropical Coriano: per l'attacco c'è Alberto Malo

Il Solarolo libera anche Bolognesi e Ulivieri e prende gli attaccanti Cuomo (2004) e Protti (2007). Il Cattolica ha tesserato il difensore Vico

Il Tropical Coriano cerca di irrobustire il suo reparto d’attacco e pesca in Eccellenza. Arriva l’attaccante classe 1995 Alberto Malo, ex San Marino, Savignanese, Massa Lombarda e Faenza, che ha rescisso con il Solarolo (Eccellenza) ed esce l’attaccante Francesco Scarponi che ha molte richieste in Eccellenza e Promozione tra cui il Misano. Malo, che ha giocato giocato in serie D a Mezzolara, è un trequartista-seconda punta con buona confidenza con il gol: ha rescisso con il club ravennate e a breve firma si metterà a disposizione di mister Scardovi. In questa stagione ha segnato sette gol, undici nello scorso campionatol.

Il Solarolo oltre a Malo ha liberato anche il centrocampista Victor Bolognesi, che si è accasato al Reno, e l’esterno mancino Tommaso Ulivieri. Arrivano gli attaccanti Angelo Cuomo, classe 2004, ex Cattolica, reduce da una esperienza in America e Filippo Protti, classe 2007, dalla Savignanese.

L’attaccante esterno Luca Conti, classe 2007, è in uscita dalla Sammaurese: su di lui club di serie D come Teramo e Senigallia e la Maceratese. Dalla Sammaurese, che dovrebbe cambiare proprietà, se ne andrà il capitano Lorenzo Dall’Osso: ha molte richieste in serie D.

Trattativa tra il Gambettola e l'attaccante Michael Noschese, ex Comacchio, già al Sant'Ermete. L'attaccante Salif Sow, già al Reno e al Diegaro, è nel mirino del Rumagna.

Il Cattolica ha tesserato il difensore Niccolò Vico, classe 2007, giovanili in giallorosso, liberato dal Mondaino. Il club del presidente Enrico Giovanetti cerca un centrocampista.

Il tecnico Beppe Magi torna in pista nel club che ha allenato la scorsa stagione, il Montecchio che ha esonerato Stefano Protti. Mister Francesco Salmi si siede sulla panchina della Poggese (Eccellenza lombarda).