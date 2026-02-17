Altarimini

Calco Promozione, Gabicce Gradara: mister Simone Lilli si è dimesso

La società è in cerca del nuovo allenatore. L'allenamento di martedì diretto dal vice Marco Bellucci. Sabato in trasferta contro il Nuova Real Metauro

A cura di Stefano Ferri Redazione
17 febbraio 2026 14:56
Calco Promozione, Gabicce Gradara: mister Simone Lilli si è dimesso - Simone Lilli
Simone Lilli
Gabicce Mare
Sport
Condividi

La Società Asd Gabicce Gradara comunica di avere accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Simone Lilli. Il club ringrazia il mister per tutto il lavoro svolto e la professionalità e l’attaccamento alla causa dimostrata e gli augura tutto il meglio per un suo futuro calcistico e personale.

Lo staff tecnico resterà al suo posto. L’allenamento del martedì è diretto dal vice allenatore Marco Bellucci. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico. Nel prossimo turno – sabato alle ore 15 – il Gabicce Gradara sarà di scena in trasferta contro il Nuova Real Metauro.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini