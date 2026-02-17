Calco Promozione, Gabicce Gradara: mister Simone Lilli si è dimesso

La società è in cerca del nuovo allenatore. L'allenamento di martedì diretto dal vice Marco Bellucci. Sabato in trasferta contro il Nuova Real Metauro

La Società Asd Gabicce Gradara comunica di avere accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Simone Lilli. Il club ringrazia il mister per tutto il lavoro svolto e la professionalità e l’attaccamento alla causa dimostrata e gli augura tutto il meglio per un suo futuro calcistico e personale.

Lo staff tecnico resterà al suo posto. L’allenamento del martedì è diretto dal vice allenatore Marco Bellucci. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico. Nel prossimo turno – sabato alle ore 15 – il Gabicce Gradara sarà di scena in trasferta contro il Nuova Real Metauro.