Calco RSM, Coppa Titano: il Cosmos passa ai rigori

Finale thrilling a Montecchio nella partita contro il San Giovanni terminbata 2-2 ai supplementari

Finale da brivido quello di ieri sera a Montecchio tra Cosmos e San Giovanni, unica gara che mancava all’appello tra le sfide di ritorno degli Ottavi di finale di Coppa Titano. Dopo il rinvio per nebbia avvenuto mercoledì scorso, ieri sera si è ripartiti dal minuto 55’ in cui le formazioni di Andy Selva e Marco Tognacci si sono date battaglia fino all’ultimo. I tempi regolamentari si sono conclusi sul 2-0 per il San Giovanni e così la gara si è prolungata ai tempi supplementari. Al 94’ la gara si sblocca: il gran destro di Monceri su suggerimento di Mossolini vale il momentaneo passaggio del turno del Cosmos.

Il San Giovanni però resiste e praticamente a tempo scaduto trova la giocata decisiva: Calp entra in area, la difesa gialloverde prova a chiudere ma una carambola porta al tocco di mano di Mularoni. L’arbitro Righi indica il rigore. Sul dischetto va Eric D’Angeli che non sbaglia e manda la gara direttamente alla lotteria dei rigori. Qui però il Cosmos è perfetto (a segno tutti e quattro i giocatori scelti da Selva) così come Semprini che intercetta i tentativi di Vandi e Bastianelli e porta i Gialloverdi ai Quarti di finale – dove incontrerà il Tre Fiori.