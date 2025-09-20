Calco RSM, Cosmos-Domagnano senza reti, successi per Virtus e Cailungo

Meritato successo del Cailungo a quota quattro punti sulla Libertas alla seconda sconfitta consecutiva

Sono ben tre gli anticipi programmati nel serale del venerdì, per quanto concerne la terza giornata di Campionato Sammarinese 2025-26. Dopo i larghi successi su Pennarossa e Libertas, il Domagnano è chiamato al primo vero test di tenuta contro un Cosmos tentennante nei primi 180’ di stagione – nei quali ha incassato due sconfitte. A dir poco vivace la sfida di Dogana, dove i sammarinesi (nonché rispettivi ex) Ceccaroli e Santi falliscono una ghiotta opportunità per parte per rompere equilibrio e indugi. La sfida si mantiene vibrante anche nella ripresa, ma Papi e Semprini non sono sollecitati più di tanto – così che le reti restano inviolate fino al triplice fischio. Il Cosmos muove la classifica, ottenendo il suo primo punto, mentre il Domagnano sale a quota sette – momentaneamente davanti a tutti.

A Domagnano il derby del Castello di Borgo Maggiore tra Libertas e Cailungo: entrambe andavano alla ricerca della prima vittoria nel torneo. Sfida estremamente equilibrata nella prima frazione, al termine della quale è un episodio a marcare la differenza in favore dei Rossoverdi. La punizione dal lato corto di Michelucci si impenna dopo una deviazione in barriera, diventando il più goloso degli inviti a segnare per Bua – a segno per la seconda partita consecutiva. Gli uomini di Sarti gestiscono con disinvoltura il vantaggio nel secondo tempo, limitando le iniziative dei Granata – quasi mai pericolosi dalle parti di Gallinetta. Matura così un meritato successo che proietta il Cailungo a quota quattro punti, mentre i cugini della Libertas masticano amaro dopo aver incassato la seconda sconfitta consecutiva.

Favore del pronostico tutto appannaggio della Virtus, nel confronto con il Pennarossa andato in scena allo stadio di Acquaviva. Tuttavia, per sbloccare il punteggio la squadra di Bizzotto ha bisogno di un gioiello di Zenoni. Un attimo prima della mezz’ora l’ex di giornata riceve sull’out di sinistra per convergere sul piede forte e scoccare un destro a giro che non lascia scampo a Lazzarini. Neroverdi pericolosi in precedenza con Buonocunto e Sabato, poi con Capicchioni. Nella ripresa, dopo una punizione dal limite calciata alta da Gregori, la Virtus raddoppia al 52’ con Buonocunto – a segno di testa su cross perfetto del solito Zenoni. A chiudere i conti a metà ripresa ci pensa Armando Amati, direttamente da palla inattiva: mancino imprendibile per Lazzarini, che non può evitare il tris dei campioni in carica. In attesa di Tre Fiori e Tre Penne, i Neroverdi agganciano il Domagnano in vetta con sette punt