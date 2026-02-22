Calco RSM, Libertas acciuffa La Fiorita a tempo scaduto (2-2)

Di Manovani la rete del pareggio, tre i legni colpiti da Olese e compagni. Hurrà di Folgore e Fiorentino

L’incrocio di Domagnano tra Fiorentino e Juvenes Dogana è probabilmente il più interessante nel programma di anticipi della 22° giornata di Campionato Sammarinese 2025-26. Entrambe sono direttamente coinvolte, insieme a Domagnano e Cosmos, nella corsa per rientrare tra le prime sette posizioni della graduatoria – condizione che consentirebbe l’approdo diretto ai Quarti di finale dei playoff. Il primo tempo di Fiorentino-Juvenes Dogana scivola via senza emozioni: una conclusione ampiamente a lato di Merli e un’incursione di Cucchi, fermato in uscita da Davide Colonna, rappresentano le due sole note di cronaca. Avvio di ripresa più vivace con le iniziative di Abouzziane e Merli, nonostante i portieri proseguano nel loro pomeriggio di assoluta tranquillità. La prima occasione di una certa consistenza si segnala al 70’, quando Amadori prolunga per Aprea: rapido nell’armare il destro, l’attaccante non trova lo specchio da posizione invitante.

A spezzare il dominante equilibrio, dopo una ripartenza infruttuosa di Amadori, è nella metà opposta Marco Evaristi. Il centrocampista sfrutta un’indecisione di Davide Colonna per portare il Fiorentino in vantaggio. Di lì a poco, la squadra di Costantini sale a distanza di sicurezza sull’asse Gjonaj-Belward: illuminante giocata di tacco del primo per la bordata all’angolino del compagno: gol da applausi. E che vale i tre punti, dal momento che nel corso del 3’ di recupero la Juvenes Dogana va a dama con Cecchetti – primo a fiondarsi su un pallone vagante in area di rigore e battere Berardi per il 2-1 finale.

Pennarossa e Libertas inseguivano punti importanti per rientrare nel lotto di squadre interessate dalla postseason, nonostante gli avversari di giornata – Folgore e La Fiorita – rappresentassero ostacoli duri. A Montecchio la Folgore spezza l’impasse al 30’ con Augusto Garcia Rufer, premiato da un flipper in area di rigore e dalla perdita di aderenza di Filippo Tordella. La punta sale a quattordici reti nel torneo, a -1 dal capocannoniere Prandelli. Prima dell’intervallo Malaponti e Pancotti dilapidano il raddoppio: il primo calciando con sufficienza davanti al portiere, il secondo centrando la schiena di Parisi sulla respinta a porta vuota. Modalità tramite la quale la Folgore trova effettivamente il punto del 2-0 con Raschi al 56’. Momento magico per l’ala sammarinese che, dopo aver colpito una clamorosa traversa, trova la doppietta personale all’ora di gioco: splendido assist di Ura per il rasoterra del compagno, freddissimo davanti a Filippo Tordella. Il Pennarossa non molla, regalandosi un grande finale. Si parte con la rete di Pintore su suggerimento di Papa per arrivare al rocambolesco 2-3: De Angelis, nel retrocedere dopo un’uscita errata, insegue il successivo pallone calciato in area, finendo per scontrarsi con un compagno e, così, perderlo. La sfera, rotolata in fondo al sacco, riapre i giochi. La squadra di Lasagni reagisce andando in porta da calcio d’inizio: Augusto Garcia Rufer spedisce di un soffio a lato il suo pallonetto. Beffa evitata a tempo scaduto dalla Folgore, che trema sulla stoccata di Angelini dal cuore dell’area al 90+5’ e tira un sospiro di sollievo sul mancino di Papa, deviato da Touré sulla traversa un minuto più tardi.

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino è la Libertas a portarsi in vantaggio con l’acuto di Guidotti, il secondo consecutivo. Rete da attaccante vero, con acrobazia vincente a risolvere una mischia in area di rigore avversaria. La squadra di Buda capitalizza la prima iniziativa, dopo essersi salvata in più di una circostanza precedente. Se la zuccata di Grandoni e Mazzotti avevano regalato brividi, Nappello – sullo 0-0 – ha centrato la traversa con una punizione fantastica. Qualche minuto prima, protesta La Fiorita per un fallo in attacco attribuito a Guidi: avventatosi sul retropassaggio sbagliato da Severi, aveva saltato anche Manzaroli prima di arrivare a contrasto con il provvidenziale Baiardi – in maniera irregolare, a giudizio dell’arbitro. Successivamente Nappello concede suo malgrado il bis da piazzato, sbattendo sul palo a portiere battuto.

In pieno recupero, la meritata rete dei Gialloblù: Manzaroli è monumentale con due interventi su Affonso, ma deve arrendersi al tap-in di Guidi che punisce la scarsa reattività granata. Nella ripresa Quarta e Rigoni si fanno pericolosi, mentre Dormi – con un terrificante mancino al volo – aggiorna a quota tre i legni colpiti da La Fiorita. Successivamente torna a provarci Rigoni che, questa volta col sinistro, sfiora il montante dal limite. È invece tremendamente preciso Olcese, sul fronte opposto, nel raccogliere la sponda di Semprini per freddare Manzaroli e completare la rimonta. Solo parziale, perché su uno degli ultimi palloni la Libertas trova il colpo di coda del 2-2: Vivan è monumentale sulla girata di testa di Nigro, ma nulla può sul successivo tap-in di Mantovani che fissa il definitivo pareggio.