“Calici d’arte” al Museo Gualtieri: a Talamello una serata tra vino, cucina e tradizione

Arte e gusto si incontrano a Talamello: il 27 marzo la serata “Calici d’arte”

Il Comune di Talamello, in collaborazione con Gli Sfossati, organizza per venerdì 27 marzo (ore 19.30) "Calici d'arte", una serata speciale dedicata all’incontro tra arte, tradizione e gusto nella suggestiva cornice del Museo Gualtieri.

Un evento che, spiega il Comune di Talamello, "nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio e rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che vedranno la collaborazione con i ristoranti della zona, per raccontare e promuovere, attraverso il cibo e il vino, le tradizioni e i sapori della nostra Romagna".

Durante la serata sarà possibile vivere un vero e proprio viaggio nei sapori del territorio con una degustazione di vini autoctoni romagnoli, accompagnati da una selezione di piatti preparati dalla La Locanda dell'Ambra.