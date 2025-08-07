Calici Santarcangelo: strade chiuse e divieti in centro per l’edizione 2025

In vigore anche il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro

In vista della 27^ edizione di Calici Santarcangelo, in programma venerdì 8 e sabato 9 agosto a cura degli organizzatori Pro Loco e Città Viva, sono previste alcune modifiche alla viabilità e alla sosta in centro città per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

In particolare, diverse vie e piazze del centro saranno interessate dal divieto di traffico e sosta con esclusione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione – espressamente autorizzati dall’organizzazione – nonché veicoli di Hera, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Il tratto di strada antistante al Municipio sarà chiuso al traffico e alla sosta dalle ore 18 alle ore 2 sia venerdì 8 che sabato 9 agosto, mentre il divieto in piazza Ganganelli sarà in vigore dalle ore 15 di venerdì 8 alle 9 di domenica 10 agosto.

In piazza Marini il divieto scatterà alle ore 15 di venerdì 8 e alle ore 17 di sabato 9 agosto, in entrambi i casi fino alle 2 del giorno successivo. Diverse invece le vie in cui non sarà possibile transitare e sostare dalle ore 17 alle 2 in entrambi i giorni della manifestazione: via di piazza Marini, oltre a via Daniele Felici e via Verdi entrambe nel tratto tra via di piazza Marini e via Portici Torlonia; via De Bosis, via Saffi nel tratto compreso tra piazza Molari e Contrada dei Fabbri, via Massani nel tratto compreso tra il civico 18 e via Saffi, piazza Balacchi, Contrada dei Signori fino all’intersezione con piazza Monache e nella stessa piazza, con l’eccezione degli stalli di sosta tra i civici 2 e 3 dove il divieto entrerà in vigore già dalle 14 di giovedì 7 fino alle 10 di domenica 10 agosto.

Dalle ore 17 alle 2 in entrambi i giorni della manifestazione transito e sosta saranno vietati anche in via Beato Malatesta, con l’eccezione dei residenti che potranno circolare a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Massani e l’intersezione con le vie Cupa e Pozzolungo. Sosta vietata anche nel parcheggio Cappuccini, anche in questo caso con l’eccezione dei residenti.

In via Pascoli, sul lato del Municipio, in sostituzione temporanea dello spazio riservato alla sosta dei bus turistici sono istituiti due stalli riservati ai veicoli dotati di pass per persone con disabilità: riservati alla stessa finalità anche gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) presenti in via Costa – nel tratto compreso tra via Daniele Felici e via Montevecchi – adiacenti alle attività commerciali sul lato destro in uscita dal centro.

Sempre dalle ore 17 di venerdì 8 e di sabato 9 agosto fino alle 2 del giorno successivo, sarà vietato transitare e sostare in piazza Marconi, e dalle ore 15 di venerdì 8 alle 10 di lunedì 11 agosto negli ultimi quattro stalli lato via Garibaldi. Nell’arena del Supercinema sarà vietato transitare e sostare dalle ore 7 di giovedì 7 alle ore 12 di domenica 10 agosto, mentre rimane completamente destinato alla sosta il parcheggio dell’area Campana.

Disposto infine il consueto divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro nell’area della manifestazione dalle ore 19 alle 3 di venerdì 8 e sabato 9 agosto, con l’eccezione degli organizzatori dell’evento e dei pubblici esercizi all’interno delle proprie aree di somministrazione.