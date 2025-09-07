Camara lancia il Novafeltria, Diegaro ko: pari 0-0 tra Misano e Riccione. Il punto sulla Promozione

Il Gambettola regola il Bellariva, vince anche la Stella

Nella seconda giornata del girone D di Promozione, sorride il Novafeltria, che trova la prima vittoria grazie a un rigore di Gaston Camara, giocatore ritrovato, che già con la Reno aveva brillato, seppur senza andare a segno. L'attaccante firma al 77' il gol vittoria sul Diegaro allenato da Giorgi, che a Novafeltria ha lasciato un bel ricordo. La partenza di Bonandi e compagni in questo campionato è stata però particolarmente difficoltosa, con due sconfitte. Sorride invece Mancini, assieme al Cervia, la sua squadra è l'unica ad aver vinto fuori casa. E sono 3 punti che danno morale dopo il pari con la Reno, al termine di una partita che ha visto in campo un Novafeltria brillante, che però non è riuscita a capitalizzare le occasioni create.

Finisce invece in parità 0-0 il big match tra Misano e Riccione, in un turno caratterizzato da pochi gol: ne segna quattro il Bagnacavallo, tre il Cervia in casa del Bellaria, vincono di misura la Stella e il Gambettola sul San Pietro in Vincoli e il Bellariva. Anche la Savignanese porta a casa i tre punti grazie a un 1-0: con il Classe decide Nicola Angeli.

TABELLINI

Diegaro - Novafeltria 0-1

DIEGARO: Barducci, Frosio, Giacalone, Guarino (29' st Savini), Soumahin, Tamburini, Mazzuoli (35' st Torelli), Scarponi, Casalboni (11' st Ensini), Bonandi (42' st Ravaioli), Pasini. A disp.: Zammarchi, Giorgini, Malewski, Maiolani, Fiumana. All.: Giorgi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (37' st Semprini), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (16' st Frihat), Camara (42' st Medici), Galli (16' st Astolfi). A disp.: Tani, Paesini, Sacchini, T.Pavani, Ciccioni. All.: Mancini.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 33' st Camara (rig.)

AMMONITI: Barducci, Giacobbi, Savini, Mazzuoli, Piva.

Misano - Riccione 0-0

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi, Gudenzoni, D'Adamo, Valeriani, Tamagnini, Kolpachov, Torsani (18' st Simoncelli), Alvisi (15' st Rossi), Pecci (33' st Maltoni). A disp.: Orsini, Cecci, Casali, Politi, Laro, Pasos. All.: Muratori.

RICCIONE: Barbanti, Difino (35' st Gabriele), Labudiak (33' st Giunchi), Serafini, Manfroni, Sottile, Cremonini, Imola (20' st Diop), Pasolini, Ambrosini, Pierri (27' st Tonini). A disp.: Crescentini, Fraternali, Greco, Polverelli, Greppi. All.: Bucci.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

ESPULSO: 45' pt D'Adamo.

AMMONITI: Pecci, Simoncelli.

Bellaria - Cervia United 0-3

BELLARIA: Tosi, Grossi, Zamagni (18' st Carbonara), Righini, Zanotti, Pasolini, Cristiani, Facondini, Zarrelli (1' st Falchero), D'Elia (26' st Conti), Orsi (19' st Vitali). A disp.: Berardi, Caverzan, Zammarchi, Kasalla, Casali. All.: D'Agostino.

CERVIA UTD: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (20' st F.Mazzarini), Mazzotti, Vesi, Drudi (24' st Marangoni), Zoffoli, Merloni, Bullini (20' st Di Gilio), Melandri, Masciullo (28' st Valdinoci). A disp.: Borrillo, Maltoni, Biondi, Gazzoni, Rakaj. All.: Montanari.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 10' st Masciullo, 33' st Melandri, 38' st Merloni.

AMMONITI: Mazzotti, Drudi.

Gambettola - Bellariva 1-0

GAMBETTOLA: Amaducci, Marconi, Diedhiou, Cicognani, Raimondi, Zannoli (36' st Beaulardi), Turci, Pertutti (47' st Rushiti), Loreto (13' st Gessi), Longobardi (42' st Camaj), Zavatta. A disp.: Di Donato, Zaghini, Mustafa, Dhepa, Torroni. All.: Rossi.

BELLARIVA: Starna, Fini, S.Ronci (48' st Vari), Medi, Cruz (36' st Pauri), Tonini, F.Ronci (30' st Piastra), Morolli (45' st Berlini), Rattini (22' st G.Zamagni), Marchionna, Bargelli. A disp.: Fontana, Bordoni, Gianfrini, Faeti. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Monaco di Bologna.

RETI: 8' st Zavatta.

AMMONITI: Loreto, S.Ronci, Camaj, Rushiti, Bargelli.

Stella - Spiv 1-0

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (28' st Bacchini), Belicchi, Gabrielli, Tani (37' st Tentoni), Fantini (42' st Maioli), Bartolani (35' st Belloni), Pigozzi, Ulloa Brito. A disp.: Amaducci, Celli, Berardi, Marconi, Del Prete. All.: Bianchi.

SPIV: Baldassarri, Okonkwo, Agostini, Lombardi, Maretti, Zoli (38' st Boschi), Borgini, Gambini (27' st Sow), Montemaggi, Casadio (21' st Otoe). A disp.: Santillo, Bugli, Golinucci, Zoffoli, Lorenzi, Montanari. All.: Biserni.

ARBITRO: Rambelli di Lugo di Romagna.

RETI: 10' st Gabrielli.

AMMONITI: Tentoni, Ulloa Brito, Lombardi.

Savignanese - Classe 1-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Pianini (28' st Magnani), Tisselli, Lombardi, Altieri, Nicolini, Angeli (24' st Bernardi), Gravina, Paganini (23' st Protti). A disp.: Zannoni, Cecchi, Scarponi, Colombi, Santi, Galassi. All.: Zagnoli.

CLASSE: Zollo, Stefani, Cavallari (1' st Casellato), Ragazzini, Bevitori, Renzi (1' st Santarelli), Andreani, Polidori (35' pt Balaj), Bastari, Scoglio (11' st Ricciardi), Andalo (30' st Balzani). A disp.: Roncagli, Bazzocchi, Sassi, Gallegati. All.: Polidori.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 39' pt Angeli.

AMMONITI: Ragazzini, Scoglio, Casellato, Possenti.

Altre gare

Bakia a riposo

Bagnacavallo - Roncofreddo 4-1 (40' pt e 5' st Ndiaye, 7' st Calderoni, 36' st Khayat, 40' st Camara)

Reno - Civitella 1-0 (19' st Quarta)

Classifica

Misano, Reno, Riccione, Savignanese e Novafeltria 4, Cervia, Bagnacavallo, Spiv, Bellariva, Civitella, Gambettola, Stella, Roncofreddo 3, Bakia 1, Classe, Diegaro e Bellaria Igea Marina 0.