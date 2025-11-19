Altarimini

Cambio al vertice alla A.S.D. Celle Rimini: la decadenza del direttivo e del presidente

La mancata approvazione del bilancio ha segnato un momento significativo per l’associazione

A cura di Michela Alessi Redazione
19 novembre 2025 10:42
Cambio al vertice alla A.S.D. Celle Rimini: la decadenza del direttivo e del presidente -
Rimini
Altre News
Condividi

Nella recente assemblea dei soci della A.S.D. Celle Rimini, convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo, l’assemblea ha espresso voto contrario, determinando – come previsto dallo statuto – la decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente Simone Grasso.

La mancata approvazione del bilancio ha segnato un momento significativo per l’associazione, da anni punto di riferimento per lo sport e la vita sociale del territorio. Nei prossimi giorni verranno predisposte tutte le procedure necessarie per l’elezione del nuovo direttivo individuando le migliori soluzioni organizzative.

La A.S.D. Celle Rimini intende rassicurare tutti i soci, gli atleti e le famiglie: le attività della palestra, i corsi, le gare ufficiali e le gare sociali si svolgeranno regolarmente, senza alcuna variazione rispetto al calendario previsto.

L’obiettivo comune resta quello di mantenere alto il livello dell’offerta sportiva e di consolidare lo spirito di comunità che da sempre contraddistingue la A.S.D. Celle Rimini.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini