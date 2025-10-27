Cambio al vertice del 7° Reggimento Aves Vega: il Colonnello Vita subentra a Tonon

Il saluto di benvenuto da parte del sindaco Sadegholvaad

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nel proprio ufficio, in Residenza comunale, il Colonnello Federico Tonon, Comandante uscente del 7° Reggimento Aves "Vega", accompagnato dal Colonnello Danilo Vita, suo subentrante nel prestigioso incarico.

L'incontro è stata l'occasione per rivolgere al Colonnello Vita un caloroso saluto di benvenuto a nome dell'intera comunità riminese, esprimendo le più sentite congratulazioni per il nuovo e importante ruolo che si appresta a ricoprire.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Colonnello Tonon per il proficuo lavoro svolto durante il periodo del suo comando e per la proficua collaborazione instaurata con il territorio.

Al termine dell'incontro, il Sindaco ha consegnato ai due Comandanti un omaggio della città.