Altarimini

Cambio al vertice del 7° Reggimento Aves Vega: il Colonnello Vita subentra a Tonon

Il saluto di benvenuto da parte del sindaco Sadegholvaad

A cura di Redazione
27 ottobre 2025 14:39
Cambio al vertice del 7° Reggimento Aves Vega: il Colonnello Vita subentra a Tonon -
Rimini
Altre News
Condividi

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nel proprio ufficio, in Residenza comunale, il Colonnello Federico Tonon, Comandante uscente del 7° Reggimento Aves "Vega", accompagnato dal Colonnello Danilo Vita, suo subentrante nel prestigioso incarico.

L'incontro è stata l'occasione per rivolgere al Colonnello Vita un caloroso saluto di benvenuto a nome dell'intera comunità riminese, esprimendo le più sentite congratulazioni per il nuovo e importante ruolo che si appresta a ricoprire.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Colonnello Tonon per il proficuo lavoro svolto durante il periodo del suo comando e per la proficua collaborazione instaurata con il territorio.
Al termine dell'incontro, il Sindaco ha consegnato ai due Comandanti un omaggio della città.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini