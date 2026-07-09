Cambio al vertice della Cocif: Benedettini lascia, il nuovo presidente è di Santarcangelo

La presidenza passa a Luigi Marconi, in Cocif da 29 anni

Il 25 maggio, dopo diciassette anni ai vertici della Cooperativa in qualità di presidente, Luca Benedettini, per raggiungimento dei limiti d’età, ha lasciato il suo incarico in Cocif, azienda tra le prime in Italia nella produzione di porte e finestre, con sede a Longiano.

“Cocif desidera ringraziare Luca Benedettini per tutto l’impegno profuso e per l’esperienza e professionalità dimostrate alla guida di Cocif in anni, in cui si sono alternati momenti di difficoltà e sacrifici a momenti di eccezionali risultati. In particolare, in anni di profonda crisi dell’edilizia e poi negli anni del Covid, Benedettini ha sostenuto il timone dell’azienda, dirigendola fuori dalle tempeste di quegli anni e riportandola alla grandezza degli anni migliori”, commenta il neo presidente Luigi Marconi.

A partire dal 25 maggio la Cooperativa ha un nuovo direttivo, con Marconi presidente, e i direttori generali Gabriele Gardini, Samuele Maraldi e Alessandro Montanari.

Marconi, dottore in giurisprudenza, lavora in Cocif da ventinove anni, come legale interno all’azienda ed è stato nel cda, quasi continuativamente, per undici anni.