Camion esplode vicino alla stazione di Besana Brianza: alta colonna di fumo visibile a distanza

L’esplosione all’alba in un cantiere di via Ferrario

Momenti di paura questa mattina, venerdì 15 agosto, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Poco dopo le 6:30 un forte boato ha preceduto un incendio che ha avvolto un camion all’interno di un cantiere in via Ferrario, generando una fitta colonna di fumo nero, visibile a centinaia di metri di distanza. Il mezzo sarebbe esploso improvvisamente per cause ancora da accertare, prendendo subito fuoco. Le immagini e i video diffusi dai residenti sui social hanno rapidamente documentato la scena, attirando l’attenzione anche di chi si trovava in zone limitrofe. L’incendio è stato domato senza che si registrassero feriti.